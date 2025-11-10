Бананы в тесте: как приготовить трендовый десерт за 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Сладкий аромат выпечки, нежные бананы и растопленный шоколад – это сочетание, которое сложно не полюбить. Бананы в тесте – это простой, но впечатляюще вкусный десерт, который покоряет TikTok и становится настоящим трендом этой осени. Для приготовления не нужно никаких кулинарных навыков – достаточно нескольких ингредиентов и 15 минут вашего времени. Такой десерт станет отличным вариантом к кофе или быстрым способом удивить гостей домашней выпечкой.

Идея приготовления вкусных бананов в тесте опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

  • бананы – 2-3 шт.
  • тесто слоеное – 1 упаковка
  • шоколадные палочки (например, Kinder) – 8 шт.
  • яйцо – 1 шт. (для смазывания)

Как приготовить бананы в тесте:

1. Слоеное тесто заранее разморозьте, чтобы оно стало мягким и пластичным. Бананы очистите от кожуры.

2. Осторожно сделайте в каждом банане углубление ложкой или ножом и вставьте внутрь шоколадную палочку.

3. Разрежьте тесто на длинные полоски. Оберните каждый банан полосками теста, оставляя небольшие промежутки, чтобы десерт имел аппетитный вид после выпекания.

4. Выложите бананы на противень, застеленный пергаментом.

5. Смажьте сверху взбитым яйцом для красивой золотистой корочки. Выпекайте при температуре 180°C около 20 минут, пока тесто не станет румяным.

6. Готовые бананы можно полить растопленным шоколадом или посыпать сахарной пудрой. Подавать лучше теплыми – так шоколад внутри остается нежно текучим.

