Баварский десерт без выпечки и теста: самый простой рецепт вкусного десерта
Десерты не обязательно готовить из теста и муки, прекрасной альтернативой будет лаваш, а также желе, птичье молоко. А для оригинального вкуса можно добавлять ягоды, фрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного баварского десерта без выпечки и теста.
Ингредиенты:
- желатин 20 г
- вода 80 мл
- желтки 3 шт
- сахар 75 г
- растительный напиток 300 мл
- белый шоколад 50 г
- сметана 350 г
- ягоды для соуса и подачи
Способ приготовления:
1. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить.
2. Снять кастрюлю с огня, через 3-5 минуты добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.
3. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь. При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом, и украсить.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: