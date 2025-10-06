Десерты не обязательно готовить из теста и муки, прекрасной альтернативой будет лаваш, а также желе, птичье молоко. А для оригинального вкуса можно добавлять ягоды, фрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного баварского десерта без выпечки и теста.

Ингредиенты:

желатин 20 г

вода 80 мл

желтки 3 шт

сахар 75 г

растительный напиток 300 мл

белый шоколад 50 г

сметана 350 г

ягоды для соуса и подачи

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить.

2. Снять кастрюлю с огня, через 3-5 минуты добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.

3. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь. При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом, и украсить.

