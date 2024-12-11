Известная во всем мире певица Бейонсе поражает не только своим голосом, но и невероятной фигурой. Конечно же, звезда соблюдает определенные принципы питания, позволяющие ей быть в форме независимо от возраста.

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Возможно, отличный вид исполнительницы также обеспечивается благодаря ее любимому завтраку, который она употребляет почти каждый день. О каких именно продуктах идет речь, разбирался FoodOboz.

Чаще Бейонсе употребляет на завтрак белковый омлет без добавления желтков. Свой первый прием пищи она может дополнять разнообразными овощными соками, или стаканом обезжиренного молока с хлопьями.

Интересно, что люди, которые следят за своей фигурой, часто употребляют только белки, не используя желтки. Такой выбор связан с тем, что все жиры, содержащиеся в яйце, находятся именно в желтке. Таким образом, белок остается абсолютно обезжиренным. Кстати, такой же принцип завтрака придерживается и Виктория Бекхэм. Она сочетает белковый омлет с авокадо, который считается суперфудом.

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