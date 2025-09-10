Белковая намазка из вареных яиц, с крем-сыром и тунцом: идеальное блюдо для перекуса

Белковая намазка из вареных яиц, с крем-сыром и тунцом: идеальное блюдо для перекуса

Вареные яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Ко всему, они хорошо сочетаются со всеми продуктами и соусами.

Намазка их яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с тунцом и крем-сыром. 

Ингредиенты:

  • Отварные яйца
  • Зеленые оливки
  • Зеленый лук
  • Сливочный крем-сыр
  • Тунец в собственном соку

Способ приготовления: 

1. Яйца разомните вилкой, добавьте тунец, порезанный лук, крем-сыр, порезанные оливки и перемешайте.

Ингредиенты для намазки

2. Подсушите гренки и подавайте с намазкой!

Готовая намазка

