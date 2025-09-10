Вареные яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Ко всему, они хорошо сочетаются со всеми продуктами и соусами.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с тунцом и крем-сыром.

Ингредиенты:

Отварные яйца

Зеленые оливки

Зеленый лук

Сливочный крем-сыр

Тунец в собственном соку

Способ приготовления:

1. Яйца разомните вилкой, добавьте тунец, порезанный лук, крем-сыр, порезанные оливки и перемешайте.

2. Подсушите гренки и подавайте с намазкой!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: