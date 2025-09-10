Видео дня
Белковая намазка из вареных яиц, с крем-сыром и тунцом: идеальное блюдо для перекуса
Вареные яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Ко всему, они хорошо сочетаются со всеми продуктами и соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с тунцом и крем-сыром.
Ингредиенты:
- Отварные яйца
- Зеленые оливки
- Зеленый лук
- Сливочный крем-сыр
- Тунец в собственном соку
Способ приготовления:
1. Яйца разомните вилкой, добавьте тунец, порезанный лук, крем-сыр, порезанные оливки и перемешайте.
2. Подсушите гренки и подавайте с намазкой!
