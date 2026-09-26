Белковый блин с ветчиной и сыром: простой рецепт сытного завтрака
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Белковый блин с ветчиной и сыром готовится на сковороде без сложных подготовительных этапов. Основу теста составляют творог, яйца, твёрдый сыр и небольшое количество муки, поэтому блин получается плотным, но нежным внутри. В середину нужно добавить ветчину, а затем обжарить блюдо под крышкой до румяной корочки. Такой завтрак можно приготовить за один раз и сразу подать к столу.
Идея приготовления белкового блинчика с ветчиной на завтрак опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 5% – 100 г
- яйца – 2 шт.
- ветчина – 60 г
- твёрдый сыр – 60 г
- пшеничная мука – 50 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- зеленый лук – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Выложить творог в миску и добавить яйца. Твердый сыр натереть на терке и добавить в творожную массу вместе с мукой и разрыхлителем.
2. Зеленый лук мелко нарезать и добавить в тесто. Посолить по вкусу и тщательно перемешать все ингредиенты до получения однородной густой массы.
3. Ветчину нарезать небольшими кусочками или тонкими полосками.
4. Хорошо разогреть сковороду. Половину сырного теста выложить на поверхность и распределить ровным слоем. Сверху выложить ветчину, не доходя немного до краев.
5. На сковороду выложить оставшееся тесто и аккуратно разровнять его, чтобы начинка оказалась внутри.
6. Накрыть сковороду крышкой и готовить на умеренном огне до появления золотистой корочки снизу. Затем осторожно перевернуть блин и обжарить с другой стороны до готовности.
7. Готовый блин подавать горячим. Перед подачей его можно разрезать на порционные кусочки.
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