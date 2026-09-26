Белковый блин с ветчиной и сыром: простой рецепт сытного завтрака

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
48
Рецепт белкового блина
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Белковый блин с ветчиной и сыром готовится на сковороде без сложных подготовительных этапов. Основу теста составляют творог, яйца, твёрдый сыр и небольшое количество муки, поэтому блин получается плотным, но нежным внутри. В середину нужно добавить ветчину, а затем обжарить блюдо под крышкой до румяной корочки. Такой завтрак можно приготовить за один раз и сразу подать к столу.

Идея приготовления белкового блинчика с ветчиной на завтрак опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Вкусный белковый блин

Ингредиенты:

  • творог 5% – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • ветчина – 60 г
  • твёрдый сыр – 60 г
  • пшеничная мука – 50 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • зеленый лук – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Готовим тесто

1. Выложить творог в миску и добавить яйца. Твердый сыр натереть на терке и добавить в творожную массу вместе с мукой и разрыхлителем.

2. Зеленый лук мелко нарезать и добавить в тесто. Посолить по вкусу и тщательно перемешать все ингредиенты до получения однородной густой массы.

Выкладываем тесто на сковороду

3. Ветчину нарезать небольшими кусочками или тонкими полосками.

4. Хорошо разогреть сковороду. Половину сырного теста выложить на поверхность и распределить ровным слоем. Сверху выложить ветчину, не доходя немного до краев.

Добавляем тесто сверху

5. На сковороду выложить оставшееся тесто и аккуратно разровнять его, чтобы начинка оказалась внутри.

6. Накрыть сковороду крышкой и готовить на умеренном огне до появления золотистой корочки снизу. Затем осторожно перевернуть блин и обжарить с другой стороны до готовности.

Готовый блин

7. Готовый блин подавать горячим. Перед подачей его можно разрезать на порционные кусочки.

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