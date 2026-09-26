Белковый блин с ветчиной и сыром: простой рецепт сытного завтрака

Белковый блин с ветчиной и сыром готовится на сковороде без сложных подготовительных этапов. Основу теста составляют творог, яйца, твёрдый сыр и небольшое количество муки, поэтому блин получается плотным, но нежным внутри. В середину нужно добавить ветчину, а затем обжарить блюдо под крышкой до румяной корочки. Такой завтрак можно приготовить за один раз и сразу подать к столу.

Идея приготовления белкового блинчика с ветчиной на завтрак опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5% – 100 г

яйца – 2 шт.

ветчина – 60 г

твёрдый сыр – 60 г

пшеничная мука – 50 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

зеленый лук – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложить творог в миску и добавить яйца. Твердый сыр натереть на терке и добавить в творожную массу вместе с мукой и разрыхлителем.

2. Зеленый лук мелко нарезать и добавить в тесто. Посолить по вкусу и тщательно перемешать все ингредиенты до получения однородной густой массы.

3. Ветчину нарезать небольшими кусочками или тонкими полосками.

4. Хорошо разогреть сковороду. Половину сырного теста выложить на поверхность и распределить ровным слоем. Сверху выложить ветчину, не доходя немного до краев.

5. На сковороду выложить оставшееся тесто и аккуратно разровнять его, чтобы начинка оказалась внутри.

6. Накрыть сковороду крышкой и готовить на умеренном огне до появления золотистой корочки снизу. Затем осторожно перевернуть блин и обжарить с другой стороны до готовности.

7. Готовый блин подавать горячим. Перед подачей его можно разрезать на порционные кусочки.

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