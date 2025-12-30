Все рецепты
Беспроигрышная закуска: чем вкусно нафаршировать грибы для праздничного стола
Шампиньоны идеально подходят для фаршировки. Добавьте внутрь нежный сыр, зелень и заверните грибы в бекон. Получится вкусная новогодняя закуска, которая точно понравится всем.
Идея приготовления фаршированных шампиньонов с сыром и беконом для праздничного стола опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 60 г сыра дорблю
- 6-8 крупных шампиньонов
- 200 г сырокопченого бекона
- 1/2 лука
- 1 ст.л. сливочного сыра
- масло, соль, перец, зелень
Способ приготовления:
1. От грибов отделить ножки.
2. Нарезать их.
3. Измельчить лук и обжарить с ножками на сковородке до золотистости.
4. Охладить, подсолить и соединить со сливочным сыром и зеленью.
5. Нарезать сыр, выложить его в шапочки.
6. Сверху закрыть начинкой и беконом.
7. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.
