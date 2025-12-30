Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Беспроигрышная закуска: чем вкусно нафаршировать грибы для праздничного стола

Шампиньоны идеально подходят для фаршировки. Добавьте внутрь нежный сыр, зелень и заверните грибы в бекон. Получится вкусная новогодняя закуска, которая точно понравится всем.

Идея приготовления фаршированных шампиньонов с сыром и беконом для праздничного стола опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 60 г сыра дорблю
  • 6-8 крупных шампиньонов
  • 200 г сырокопченого бекона
  • 1/2 лука
  • 1 ст.л. сливочного сыра
  • масло, соль, перец, зелень

Способ приготовления:

1. От грибов отделить ножки.

2. Нарезать их.

3. Измельчить лук и обжарить с ножками на сковородке до золотистости.

4. Охладить, подсолить и соединить со сливочным сыром и зеленью.

5. Нарезать сыр, выложить его в шапочки.

6. Сверху закрыть начинкой и беконом.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

