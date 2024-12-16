Беспроигрышная закуска на любой случай: как приготовить вкусный печеночный паштет на скорую руку

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Беспроигрышная закуска на любой случай: как приготовить вкусный печеночный паштет на скорую руку

Прекрасным вариантом бюджетной и вкусной закуски может стать печеночный паштет. Его можно смазать прямо на хлеб или поджаренный багет. Это будет значительно полезнее магазинных намазок.

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Идея приготовления вкуснейшего печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Вам понадобится малое количество ингредиентов.

Беспроигрышная закуска на любой случай: как приготовить вкусный печеночный паштет на скорую руку

Ингредиенты:

  • печень – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сливочное масло
  • соль/перец
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Беспроигрышная закуска на любой случай: как приготовить вкусный печеночный паштет на скорую руку

1. Печень очистить от пленки и жилок.

2. Хорошо промыть, измельчить.

Беспроигрышная закуска на любой случай: как приготовить вкусный печеночный паштет на скорую руку

3. Обжарить на среднем огне готовность.

Беспроигрышная закуска на любой случай: как приготовить вкусный печеночный паштет на скорую руку

4. Отдельно поджарить лук и морковь.

Беспроигрышная закуска на любой случай: как приготовить вкусный печеночный паштет на скорую руку

5. Добавить масло и зажарку к печени.

Беспроигрышная закуска на любой случай: как приготовить вкусный печеночный паштет на скорую руку

6. Посолить, поперчить по вкусу.

7. Взбить блендером.

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