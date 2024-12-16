Прекрасным вариантом бюджетной и вкусной закуски может стать печеночный паштет. Его можно смазать прямо на хлеб или поджаренный багет. Это будет значительно полезнее магазинных намазок.

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Идея приготовления вкуснейшего печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Вам понадобится малое количество ингредиентов.

Ингредиенты:

печень – 400 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сливочное масло

соль/перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Печень очистить от пленки и жилок.

2. Хорошо промыть, измельчить.

3. Обжарить на среднем огне готовность.

4. Отдельно поджарить лук и морковь.

5. Добавить масло и зажарку к печени.

6. Посолить, поперчить по вкусу.

7. Взбить блендером.

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