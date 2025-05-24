Беспроигрышное блюдо из кабачка: рецепт маффинов с ветчиной и сыром
Кабочок - очень сочный и бюджетный овощ, из которого можно приготовить много разнообразных блюд. Например, соленые маффины. Добавьте внутрь много натертого сыра, а также ветчину. За минимальное количество времени у вас получится достаточно бюджетный перекус.
Идея приготовления сытных кабачковых маффинов с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram. Понадобится немного ингредиентов.
Ингредиенты:
- кабачки – 600 г
- яйца – 3 шт.
- куриная ветчина – 150 г
- сыр – 120 г
- мука – 120 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль, перец, травы
Способ приготовления:
1. Натереть кабачок на мелкой терке.
2. Посолить, хорошо отжать.
3. Добавить яйца, натертый сыр и ветчину, нарезанную кубиками.
4. Добавить муку и разрыхлитель.
5. Всыпать перец, травы.
6. Переложить в форму.
7. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 30 минут.
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