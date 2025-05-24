Кабочок - очень сочный и бюджетный овощ, из которого можно приготовить много разнообразных блюд. Например, соленые маффины. Добавьте внутрь много натертого сыра, а также ветчину. За минимальное количество времени у вас получится достаточно бюджетный перекус.

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Идея приготовления сытных кабачковых маффинов с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram. Понадобится немного ингредиентов.

Ингредиенты:

кабачки – 600 г

яйца – 3 шт.

куриная ветчина – 150 г

сыр – 120 г

мука – 120 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль, перец, травы

Способ приготовления:

1. Натереть кабачок на мелкой терке.

2. Посолить, хорошо отжать.

3. Добавить яйца, натертый сыр и ветчину, нарезанную кубиками.

4. Добавить муку и разрыхлитель.

5. Всыпать перец, травы.

6. Переложить в форму.

7. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 30 минут.

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