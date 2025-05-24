Беспроигрышное блюдо из кабачка: рецепт маффинов с ветчиной и сыром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
267
Беспроигрышное блюдо из кабачка: рецепт маффинов с ветчиной и сыром

Кабочок - очень сочный и бюджетный овощ, из которого можно приготовить много разнообразных блюд. Например, соленые маффины. Добавьте внутрь много натертого сыра, а также ветчину. За минимальное количество времени у вас получится достаточно бюджетный перекус.

Видео дня

Идея приготовления сытных кабачковых маффинов с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram. Понадобится немного ингредиентов.

Беспроигрышное блюдо из кабачка: рецепт маффинов с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

  • кабачки – 600 г
  • яйца – 3 шт.
  • куриная ветчина – 150 г
  • сыр – 120 г
  • мука – 120 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль, перец, травы

Способ приготовления:

Беспроигрышное блюдо из кабачка: рецепт маффинов с ветчиной и сыром

1. Натереть кабачок на мелкой терке.

2. Посолить, хорошо отжать.

Беспроигрышное блюдо из кабачка: рецепт маффинов с ветчиной и сыром

3. Добавить яйца, натертый сыр и ветчину, нарезанную кубиками.

4. Добавить муку и разрыхлитель.

Беспроигрышное блюдо из кабачка: рецепт маффинов с ветчиной и сыром

5. Всыпать перец, травы.

6. Переложить в форму.

Беспроигрышное блюдо из кабачка: рецепт маффинов с ветчиной и сыром

7. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты