Сыр моцарелла – очень вкусный и легкий молочный продукт, который чаще всего добавляют в салата, пиццу, пироги, закуски, супы. Стоит отметить, что его можно готовить самостоятельно в домашних условиях из молока.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного сыра моцарелла, который готовится из двух ингредиентов.

Ингредиенты:

3 л свежего домашнего молока

8-10 ст.л. столового уксуса 9%

Способ приготовления:

1. Молоко нагрейте до теплого состояния. Выключите огонь и, постоянно помешивайте, по 1 ст.л. добавляйте уксус. Продолжайте добавлять, пока не отделится сыр и светло-желтая сыворотка. При этом, не забываем перемешивать, собирая сыр в единственный шарик. Достаем и выжимаем лишнюю сыворотку, постоянно обходя ее.

2. После к сыворотке добавляем 1 ст.л. соли (если любите соленую моцареллу – добавляйте 2-3 ст.л.) и, помешивая, доведите до очень горячего состояния и выключите огонь. Чем горячее будет вода – тем лучше будет тянуться сыр, поэтому лучше одеть теплые + латексные перчатки.

3. Кладем сыр в горячую сыворотку и начинаем его растягивать, но каждый раз достаем и снова погружаем в горячую сыворотку. Моцарелла станет более однородной и эластичной. Формируем из нее один большой или много маленьких шариков.

4. Сразу погружаем в ледяную воду, чтобы моцарелла стабилизировалась и остыла, после этого сразу можно есть!

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