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Без колбасы и майонеза: полезный и вкусный оливье с яблоком и рыбой
Салат оливье – один из самых популярных салатов для новогоднего стола. Но, в классическом варианте блюдо готовится с колбасой или мясом, но, их можно заменить красной рыбой, так блюдо будет намного легше и вкуснее. А для яркого вкуса добавьте яблоко!
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и необычного оливье, с кисло-сладкими яблоками и красной рыбой.
Ингредиенты:
- 200 г слабосоленой семги (лосось)
- 4-5 средних вареных/печеных картофелин
- 2 свежих огурца (или большой салатный)
- 1 зеленое яблоко
- 2 вареных яйца
- Зеленый лук
- Соль, перец
- Заправка: домашний майонез или сметана, йогурт
Для украшения по желанию:
- Лимон
- Перепелиные яйца
- Укроп
Способ приготовления:
1. Все режем кубиками, солим-перчим, заправляем майонезом.
2. Готовый салат поставьте в холодильник на час и можно есть!
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