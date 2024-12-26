Салат оливье – один из самых популярных салатов для новогоднего стола. Но, в классическом варианте блюдо готовится с колбасой или мясом, но, их можно заменить красной рыбой, так блюдо будет намного легше и вкуснее. А для яркого вкуса добавьте яблоко!

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и необычного оливье, с кисло-сладкими яблоками и красной рыбой.

Ингредиенты:

200 г слабосоленой семги (лосось)

4-5 средних вареных/печеных картофелин

2 свежих огурца (или большой салатный)

1 зеленое яблоко

2 вареных яйца

Зеленый лук

Соль, перец

Заправка: домашний майонез или сметана, йогурт

Для украшения по желанию:

Лимон

Перепелиные яйца

Укроп

Способ приготовления:

1. Все режем кубиками, солим-перчим, заправляем майонезом.

2. Готовый салат поставьте в холодильник на час и можно есть!

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