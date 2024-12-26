Без колбасы и майонеза: полезный и вкусный оливье с яблоком и рыбой

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
339
Без колбасы и майонеза: полезный и вкусный оливье с яблоком и рыбой

Салат оливье – один из самых популярных салатов для новогоднего стола. Но, в классическом варианте блюдо готовится с колбасой или мясом, но, их можно заменить красной рыбой, так блюдо будет намного легше и вкуснее. А для яркого вкуса добавьте яблоко! 

Видео дня
Вкусный домашний оливье

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и необычного оливье, с кисло-сладкими яблоками и красной рыбой. 

Вкусный салат для праздничного стола

Ингредиенты: 

  • 200 г слабосоленой семги (лосось)
  • 4-5 средних вареных/печеных картофелин
  •  2 свежих огурца (или большой салатный)
  •  1 зеленое яблоко
  •  2 вареных яйца
  •  Зеленый лук
  •  Соль, перец
  •  Заправка: домашний майонез или сметана, йогурт

 Для украшения по желанию: 

  •  Лимон
  •  Перепелиные яйца
  •  Укроп

Способ приготовления:

1. Все режем кубиками, солим-перчим, заправляем майонезом.

Рыба для салата

2. Готовый салат поставьте в холодильник на час и можно есть!

Домашний оливье

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаНовый годрыбаовощипродуктырецептсалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты