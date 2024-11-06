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Без колбасы, картофеля, горошка и майонеза: "Оливье" по-новому для новогоднего стола
Салат "Оливье" любят и умеют готовить все. В классическом варианте блюдо готовят с колбасой, горошком, яйцами. Но, если вы хотите это блюдо сделать оригинальным, можно заменить колбасу красной рыбой, горошек авокадо, а майонез соусом из йогурта и горчицы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного "Оливье" с красной рыбой, свежими огурцами и авокадо.
Ингредиенты:
- рыба красная
- огурцы свежие
- авокадо
- отварные яйца
Заправка:
- натуральный йогурт
- французская горчица
- соль
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Нарежьте все ингредиенты мелким кубиком.
2. Соус: смешайте йогурт с горчицей, добавьте соль и лимонный сок.
3. Заправьте салат, перемешайте и поставьте салат в холодильник.
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