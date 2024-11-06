Салат "Оливье" любят и умеют готовить все. В классическом варианте блюдо готовят с колбасой, горошком, яйцами. Но, если вы хотите это блюдо сделать оригинальным, можно заменить колбасу красной рыбой, горошек авокадо, а майонез соусом из йогурта и горчицы.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного "Оливье" с красной рыбой, свежими огурцами и авокадо.

Ингредиенты:

рыба красная

огурцы свежие

авокадо

отварные яйца

Заправка:

натуральный йогурт

французская горчица

соль

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Нарежьте все ингредиенты мелким кубиком.

2. Соус: смешайте йогурт с горчицей, добавьте соль и лимонный сок.

3. Заправьте салат, перемешайте и поставьте салат в холодильник.

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