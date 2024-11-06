Без колбасы, картофеля, горошка и майонеза: "Оливье" по-новому для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Рецепт салата

Салат "Оливье" любят и умеют готовить все. В классическом варианте блюдо готовят с колбасой, горошком, яйцами. Но, если вы хотите это блюдо сделать оригинальным, можно заменить колбасу красной рыбой, горошек авокадо, а майонез соусом из йогурта и горчицы.

Видео дня
Вкусный ''Оливье''

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного "Оливье" с красной рыбой, свежими огурцами и авокадо.

Домашний ''Оливье''

Ингредиенты:

  • рыба красная
  • огурцы свежие
  • авокадо
  • отварные яйца

Заправка:

  • натуральный йогурт
  • французская горчица
  • соль
  • лимонный сок

Способ приготовления:

1. Нарежьте все ингредиенты мелким кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Соус: смешайте йогурт с горчицей, добавьте соль и лимонный сок.

Соус для салата

3. Заправьте салат, перемешайте и поставьте салат в холодильник.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаНовый годсалатпродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты