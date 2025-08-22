Классический салат "Оливье" – это достаточно сытное и жирное блюдо, но его можно сделать значительно более диетическим, если заменить несколько ингредиентов. Такой салат точно не навредит фигуре.

Идея приготовления диетического салата "Оливье" опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram..

Ингредиенты:

картофель – 2 шт. (средних)

морковь – 1 шт.

куриное филе – 1 шт.

яйца – 3 шт.

кукуруза – 100 г

лук, огурец, зелень

Ингредиенты для заправки:

сметана – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л. (возможно меньше, ориентируйтесь на крепость горчицы)

соль, смесь перцев, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь, яйца и куриное филе предварительно отварить и охладить.

2. Чтобы филе было сочное, после отваривания нужно оставить его в бульоне до полного остывания.

3. Картофель и морковь важно не переварить. Овощи должны оставаться упругими внутри.

4. Все ингредиенты нарезать и соединить вместе.

5. Заправку смешать отдельно.

6. Заправку добавить к остальным ингредиентам, перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: