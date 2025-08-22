Без майонеза и колбасы: как вкусно приготовить салат "Оливье", чтобы он был диетическим
Классический салат "Оливье" – это достаточно сытное и жирное блюдо, но его можно сделать значительно более диетическим, если заменить несколько ингредиентов. Такой салат точно не навредит фигуре.
Идея приготовления диетического салата "Оливье" опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram..
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт. (средних)
- морковь – 1 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- кукуруза – 100 г
- лук, огурец, зелень
Ингредиенты для заправки:
- сметана – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л. (возможно меньше, ориентируйтесь на крепость горчицы)
- соль, смесь перцев, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Картофель, морковь, яйца и куриное филе предварительно отварить и охладить.
2. Чтобы филе было сочное, после отваривания нужно оставить его в бульоне до полного остывания.
3. Картофель и морковь важно не переварить. Овощи должны оставаться упругими внутри.
4. Все ингредиенты нарезать и соединить вместе.
5. Заправку смешать отдельно.
6. Заправку добавить к остальным ингредиентам, перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: