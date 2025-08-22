Без майонеза и колбасы: как вкусно приготовить салат "Оливье", чтобы он был диетическим

Классический салат "Оливье" – это достаточно сытное и жирное блюдо, но его можно сделать значительно более диетическим, если заменить несколько ингредиентов. Такой салат точно не навредит фигуре.

Идея приготовления диетического салата "Оливье" опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram..

Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт. (средних)
  • морковь – 1 шт.
  • куриное филе – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • кукуруза – 100 г
  • лук, огурец, зелень

Ингредиенты для заправки:

  • сметана – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л. (возможно меньше, ориентируйтесь на крепость горчицы)
  • соль, смесь перцев, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь, яйца и куриное филе предварительно отварить и охладить.

2. Чтобы филе было сочное, после отваривания нужно оставить его в бульоне до полного остывания.

3. Картофель и морковь важно не переварить. Овощи должны оставаться упругими внутри.

4. Все ингредиенты нарезать и соединить вместе.

5. Заправку смешать отдельно.

6. Заправку добавить к остальным ингредиентам, перемешать.

