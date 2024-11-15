Без муки, яиц, молока и сахара: хрустящее печенье из гранолы, с бананом и медом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Без муки, яиц, молока и сахара: хрустящее печенье из гранолы, с бананом и медом

Домашнее печенье – лучшее дополнение к чаю, кофе, какао. Но, лучше всего его готовить из гранолы, без муки и без сахара.

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Вкусное печенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного печенья из гранолы, с медом и бананом.

Рецепт печенья

Ингредиенты:

  • 2 небольших банана
  • 1-2 ч.л. меда
  • 250 г. гранолы

Способ приготовления:

1. Бананы разомните, добавьте мед, гранолу, перемешайте. Выложите ложкой на противень с пергаментом смесь для печенья, придайте форму.

Основа для печенья

2. Выпекайте 15 минут при 170 С.

Сколько выпекать печенье

Дайте печенью остыть и можно есть!

Готовое печенье

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