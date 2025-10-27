Приготовить лазанью можно без классического теста и долгого процесса замешивания. Овощи могут полностью заменить макаронные листы и сделать блюдо легким, но сытным. Баклажаны прекрасно сочетаются с мясным фаршем, томатами и сыром, поэтому такая лазанья станет удачной альтернативой традиционному рецепту. Ее удобно готовить на ужин – нужны только базовые продукты и минимум времени.

Идея приготовления сытной лазаньи из баклажанов на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 700 г

фарш куриный или говяжий – 400 г

помидоры очищенные – 150 г

лук – 100 г

чеснок – 1 зубчик

томатная паста – 1 ст.л.

сыр сулугуни – 70 г

оливковое масло – 20 г

соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте тонкими слайсами, выложите на противень с пергаментом.

2. Смажьте оливковым маслом, слегка посолите.

3. Запекайте 15 минут при температуре 180 °C, чтобы овощи стали мягкими, но сохранили форму.

4. В сковороде разогрейте немного растительного масла.

5. Добавьте измельченный лук и чеснок, тушите до мягкости.

7. Добавьте фарш, перемешайте и готовьте до изменения цвета. Затем всыпьте нарезанные помидоры, томатную пасту, посолите, поперчите.

8. Тушите 5-7 минут, чтобы соус стал более густым.

9. В жаростойкую форму выложите первый слой запеченных баклажанов. Сверху – мясную начинку. Повторите слои еще раз. Посыпьте тертым сулугуни.

10. Готовьте лазанью в духовке 10-15 минут при 180 °C, пока сыр не расплавится и не образует легкую румяную корочку.

11. Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Блюдо можно подавать теплым или охлажденным – оно хорошо сохраняет форму и вкус.

