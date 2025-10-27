Без вымешивания теста: как приготовить вкусную лазанью из баклажанов на ужин
Приготовить лазанью можно без классического теста и долгого процесса замешивания. Овощи могут полностью заменить макаронные листы и сделать блюдо легким, но сытным. Баклажаны прекрасно сочетаются с мясным фаршем, томатами и сыром, поэтому такая лазанья станет удачной альтернативой традиционному рецепту. Ее удобно готовить на ужин – нужны только базовые продукты и минимум времени.
Идея приготовления сытной лазаньи из баклажанов на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 700 г
- фарш куриный или говяжий – 400 г
- помидоры очищенные – 150 г
- лук – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- томатная паста – 1 ст.л.
- сыр сулугуни – 70 г
- оливковое масло – 20 г
- соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте тонкими слайсами, выложите на противень с пергаментом.
2. Смажьте оливковым маслом, слегка посолите.
3. Запекайте 15 минут при температуре 180 °C, чтобы овощи стали мягкими, но сохранили форму.
4. В сковороде разогрейте немного растительного масла.
5. Добавьте измельченный лук и чеснок, тушите до мягкости.
7. Добавьте фарш, перемешайте и готовьте до изменения цвета. Затем всыпьте нарезанные помидоры, томатную пасту, посолите, поперчите.
8. Тушите 5-7 минут, чтобы соус стал более густым.
9. В жаростойкую форму выложите первый слой запеченных баклажанов. Сверху – мясную начинку. Повторите слои еще раз. Посыпьте тертым сулугуни.
10. Готовьте лазанью в духовке 10-15 минут при 180 °C, пока сыр не расплавится и не образует легкую румяную корочку.
11. Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Блюдо можно подавать теплым или охлажденным – оно хорошо сохраняет форму и вкус.
