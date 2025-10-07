Домашние десерты не обязательно готовить из теста и выпекать, лучшей альтернативой будут десерты из печенья, птичьего молока, шоколада, творога. Для оригинального вкуса добавьте ягоды, сгущенное молоко, орехи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с шоколадом.

Ингредиенты:

Шоколадное печенье – 350 г

Сметана 30% – 450 г

Сгущенное молоко по вкусу

Молоко для пропитки печенья

Шоколад – 2 плитки

Масло – 1 ст. л.

Шоколадная глазурь:

Шоколад

Растительное масло

Способ приготовления:

1. В миске смешать сметану со сгущенным молоком.

2. В форму выложить слой печенья, пропитав его молоком. Сверху равномерно распределить часть сметанного крема. Повторить слои: печенье + крем. Завершить кремом.

3. Поставить в холодильник на 2 часа.

4. Шоколадная глазурь: растопить шоколад на водяной бане, добавить 1 ст. л. растительного масла, перемешать.

5. Полить десерт шоколадом и снова охладить до застывания. После охлаждения десерт становится еще вкуснее!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: