Без выпечки и теста: вкусный шоколадный десерт из четырех ингредиентов
Домашние десерты не обязательно готовить из теста и выпекать, лучшей альтернативой будут десерты из печенья, птичьего молока, шоколада, творога. Для оригинального вкуса добавьте ягоды, сгущенное молоко, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с шоколадом.
Ингредиенты:
- Шоколадное печенье – 350 г
- Сметана 30% – 450 г
- Сгущенное молоко по вкусу
- Молоко для пропитки печенья
- Шоколад – 2 плитки
- Масло – 1 ст. л.
Шоколадная глазурь:
- Шоколад
- Растительное масло
Способ приготовления:
1. В миске смешать сметану со сгущенным молоком.
2. В форму выложить слой печенья, пропитав его молоком. Сверху равномерно распределить часть сметанного крема. Повторить слои: печенье + крем. Завершить кремом.
3. Поставить в холодильник на 2 часа.
4. Шоколадная глазурь: растопить шоколад на водяной бане, добавить 1 ст. л. растительного масла, перемешать.
5. Полить десерт шоколадом и снова охладить до застывания. После охлаждения десерт становится еще вкуснее!
