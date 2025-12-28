Без яиц и выпечки: делимся рецептом ленивого десерта на скорую руку
Вкусный и нежный десерт не обязательно должен быть сложным. Если воспользоваться следующим рецептом, вам не придется ничего выпекать. К тому же, не понадобятся яйца. Соедините только масляную и шоколадную массы и поместите в холодильник – получится очень вкусно и быстро.
Идея приготовления ленивого десерта без яиц и выпекания опубликована на странице фудблогера nataliia zhuk cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 120 г сливочного масла
- 10 ст.л. с горкой муки или 1 стакан
- 1 литр молока
- 10 ст.л. сахара или 140 г
- 10 г ванильного сахара
Ингредиенты для шоколадного соуса:
- 120 г шоколада
- 200 мл. сливок
Способ приготовления:
1. На сковородке растопить 120 граммов сливочного масла.
2. Добавить к нему 10 столовых ложек муки с горкой или примерно один стакан.
3. Хорошо перемешать.
4. Постепенно влить 1 литр молока, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Если они все же появятся – ничего страшного.
5. Добавить 10 ст.л. сахара и 10 граммов ванильного сахара.
6. Варить на маленьком огне, пока не появятся пузырьки, и сразу снять с огня.
7. Чтобы текстура была особенно нежной – взбивайте молочный крем блендером. Даже если были комочки – все станет идеально гладким.
8. Вылить крем в форму, разровнять, накрыть пищевой пленкой и оставляем немного остыть.
9. В кастрюлю выложить 120 граммов темного шоколада, добавляем 200 миллилитров сливок.
10. Поставить на слабый огонь и помешивать, пока шоколад полностью не растворится.
11. Вылить соус поверх крема и поставить форму в холодильник минимум на несколько часов, а лучше оставить на ночь.
