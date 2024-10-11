Видео дня
Безопасный домашний майонез без сырых яиц: из чего приготовить вкусный соус
Многие люди не готовят майонез дома, потому что беспокоятся о добавлении к нему сырых яиц. Но для того, чтобы соус получился вкусным, совсем не обязательно добавлять продукт в непастеризованном виде.
Идея приготовления полезного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Яйца для этого рецепта используются отварные.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- масло рафинированное – 60 мл.
- вода – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- горчица – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- уксус – 1 ст.л. или сок из половины лимона
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и почистить.
2. Добавить 60 мл. рафинированного масла и 2 ст.л. воды.
3. Добавить чеснок, горчицу.
4. Засыпать соль.
5. Добавить уксус или лимонный сок по выбору.
6. Все взбить до однородной массы.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: