Многие люди не готовят майонез дома, потому что беспокоятся о добавлении к нему сырых яиц. Но для того, чтобы соус получился вкусным, совсем не обязательно добавлять продукт в непастеризованном виде.

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Идея приготовления полезного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Яйца для этого рецепта используются отварные.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

масло рафинированное – 60 мл.

вода – 2 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

горчица – 1 ч.л.

соль – по вкусу

уксус – 1 ст.л. или сок из половины лимона

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и почистить.

2. Добавить 60 мл. рафинированного масла и 2 ст.л. воды.

3. Добавить чеснок, горчицу.

4. Засыпать соль.

5. Добавить уксус или лимонный сок по выбору.

6. Все взбить до однородной массы.

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