Безопасный домашний майонез без сырых яиц: из чего приготовить вкусный соус

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
1,3 т.
Безопасный домашний майонез без сырых яиц: из чего приготовить вкусный соус

Многие люди не готовят майонез дома, потому что беспокоятся о добавлении к нему сырых яиц. Но для того, чтобы соус получился вкусным, совсем не обязательно добавлять продукт в непастеризованном виде.

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Идея приготовления полезного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Яйца для этого рецепта используются отварные.

Безопасный домашний майонез без сырых яиц: из чего приготовить вкусный соус

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • масло рафинированное – 60 мл.
  • вода – 2 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • горчица – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • уксус – 1 ст.л. или сок из половины лимона

Способ приготовления:

Безопасный домашний майонез без сырых яиц: из чего приготовить вкусный соус

1. Яйца отварить и почистить.

2. Добавить 60 мл. рафинированного масла и 2 ст.л. воды.

Безопасный домашний майонез без сырых яиц: из чего приготовить вкусный соус

3. Добавить чеснок, горчицу.

Безопасный домашний майонез без сырых яиц: из чего приготовить вкусный соус

4. Засыпать соль.

5. Добавить уксус или лимонный сок по выбору.

Безопасный домашний майонез без сырых яиц: из чего приготовить вкусный соус

6. Все взбить до однородной массы.

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