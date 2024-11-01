Безопасный домашний майонез из вареных яиц: готовится 1 минуту

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Безопасный домашний майонез из вареных яиц: готовится 1 минуту

Домашний майонез – лучший соус для салатов, закусок и готовить его можно не только из сырых яиц, но и из вареных. И к тому же в таком варианте майонез точно будет безопасным. 

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Домашний майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого, вкусного и безопасного домашнего майонеза из вареных яиц. 

Рецепт майонеза

Ингредиенты: 

  • Яйца – 3 шт.
  • Вода – 20 мл
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 100 мл
  • Уксус – 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. К вареным яйцам добавьте воду, сахар, соль, горчицу, масло и уксус.

Приготовление майонеза

2. Пробейте блендером до однородной массы.

Готовый майонез

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