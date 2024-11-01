Домашний майонез – лучший соус для салатов, закусок и готовить его можно не только из сырых яиц, но и из вареных. И к тому же в таком варианте майонез точно будет безопасным.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого, вкусного и безопасного домашнего майонеза из вареных яиц.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Вода – 20 мл

Сахар – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Масло растительное – 100 мл

Уксус – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К вареным яйцам добавьте воду, сахар, соль, горчицу, масло и уксус.

2. Пробейте блендером до однородной массы.

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