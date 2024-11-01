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Безопасный домашний майонез из вареных яиц: готовится 1 минуту
Домашний майонез – лучший соус для салатов, закусок и готовить его можно не только из сырых яиц, но и из вареных. И к тому же в таком варианте майонез точно будет безопасным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого, вкусного и безопасного домашнего майонеза из вареных яиц.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Вода – 20 мл
- Сахар – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Масло растительное – 100 мл
- Уксус – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К вареным яйцам добавьте воду, сахар, соль, горчицу, масло и уксус.
2. Пробейте блендером до однородной массы.
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