Безопасный домашний плавленный сыр: рассказываем, как правильно и из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Безопасный домашний плавленный сыр: рассказываем, как правильно и из чего приготовить

Плавленный сыр можно добавлять в салаты, а также закуски и делать из него намазки. Еще его можно просто приготовить в домашних условиях из творога, яиц и масла.

Домашний плавленный сыр

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и главное – безопасного плавленого сыра.

Ингредиенты:

  • 250 г. творога
  • 50 г. сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1 ч. л. сока лимона

Способ приготовления:

1. Берем кастрюлю с толстым дном, кладем в нее все ингредиенты. Пробить блендером. Поставить на огонь, на среднем огне помешивая довести до расплавления. Снять с огня, пробить блендером.

Приготовление сыра

2. Добавить любые начинки, или не добавлять вовсе.

Сыр с начинкой

3. Перелить в стеклянную емкость, накрыть в контакт пленкой, охладить и можно есть.

Готовый плавленный сыр

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