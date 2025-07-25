Домашний плавленный сыр

Плавленный сыр можно добавлять в салаты, а также закуски и делать из него намазки. Еще его можно просто приготовить в домашних условиях из творога, яиц и масла.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и главное – безопасного плавленого сыра.

Ингредиенты:

250 г. творога

50 г. сливочного масла

1 яйцо

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. соды

1 ч. л. сока лимона

Способ приготовления:

1. Берем кастрюлю с толстым дном, кладем в нее все ингредиенты. Пробить блендером. Поставить на огонь, на среднем огне помешивая довести до расплавления. Снять с огня, пробить блендером.

2. Добавить любые начинки, или не добавлять вовсе.

3. Перелить в стеклянную емкость, накрыть в контакт пленкой, охладить и можно есть.

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