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Безопасный домашний плавленный сыр: рассказываем, как правильно и из чего приготовить
Плавленный сыр можно добавлять в салаты, а также закуски и делать из него намазки. Еще его можно просто приготовить в домашних условиях из творога, яиц и масла.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и главное – безопасного плавленого сыра.
Ингредиенты:
- 250 г. творога
- 50 г. сливочного масла
- 1 яйцо
- 1/2 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. соды
- 1 ч. л. сока лимона
Способ приготовления:
1. Берем кастрюлю с толстым дном, кладем в нее все ингредиенты. Пробить блендером. Поставить на огонь, на среднем огне помешивая довести до расплавления. Снять с огня, пробить блендером.
2. Добавить любые начинки, или не добавлять вовсе.
3. Перелить в стеклянную емкость, накрыть в контакт пленкой, охладить и можно есть.
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