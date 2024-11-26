Безопасный домашний зефир: самый легкий рецепт десерта для детей
Все дети и взрослые любят сладости, но, лучше всего их готовить самостоятельно дома, только так вы будете уверены в их безопасности. Одним из таких десертов является зефир.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом безопасного домашнего зефира из яблочного пюре, вишен и с агар-агаром.
Ингредиенты:
- 100 г яблочного пюре (можно взять детское)
- 100 г вишен (размороженных)
- 100 г воды
- 300 г сахара
- 10 г агар-агара силой 1200 блюм
- 70 г белка
- 70 г сахара
- щепотка соли
- 1/3 ч.л. лимонной кислоты
- 2 ст.л. сахарной пудры и 1 ст.л. крахмала для обсыпки
Способ приготовления:
1. Сразу готовим мешок с насадкой, и пергамент куда будем отсаживать зефир.
2. Соединяем в сотейнике вишни, пюре и воду – взбиваем блендером. Добавьте сахар, агар – и доведите до кипения. Как только на поверхности появились большие пузыри, снимите.
3. Взбейте белки в пену и после добавьте щепотку соли, половину сахара и лимонную кислоту, взбивайте еще 1 минуту, добавьте оставшийся сахар и взбейте меренгу к стойким пикам.
4. Сироп перемешайте, чтобы агар не оседал на стенках сотейника. От закипания сироп на огне, варите ровно 7 минут при 104 С. Как только сироп сварился – выключаем огонь, перемешиваем и сразу добавьте во взбитые белки. Сразу взбивайте их на высокой скорости. Как только вылили весь сироп – взбивайте еще 3 минуты, масса должна наматываться на венчик.
5. Переложите зефирную массу в мешок, отсаживайте зефирки и оставляем их сохнуть в сухом месте на ночь.
Готовый зефир присыпьте пудрой с крахмалом и склеиваем половинки!
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