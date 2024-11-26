Все дети и взрослые любят сладости, но, лучше всего их готовить самостоятельно дома, только так вы будете уверены в их безопасности. Одним из таких десертов является зефир.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом безопасного домашнего зефира из яблочного пюре, вишен и с агар-агаром.

Ингредиенты:

100 г яблочного пюре (можно взять детское)

100 г вишен (размороженных)

100 г воды

300 г сахара

10 г агар-агара силой 1200 блюм

70 г белка

70 г сахара

щепотка соли

1/3 ч.л. лимонной кислоты

2 ст.л. сахарной пудры и 1 ст.л. крахмала для обсыпки

Способ приготовления:

1. Сразу готовим мешок с насадкой, и пергамент куда будем отсаживать зефир.

2. Соединяем в сотейнике вишни, пюре и воду – взбиваем блендером. Добавьте сахар, агар – и доведите до кипения. Как только на поверхности появились большие пузыри, снимите.

3. Взбейте белки в пену и после добавьте щепотку соли, половину сахара и лимонную кислоту, взбивайте еще 1 минуту, добавьте оставшийся сахар и взбейте меренгу к стойким пикам.

4. Сироп перемешайте, чтобы агар не оседал на стенках сотейника. От закипания сироп на огне, варите ровно 7 минут при 104 С. Как только сироп сварился – выключаем огонь, перемешиваем и сразу добавьте во взбитые белки. Сразу взбивайте их на высокой скорости. Как только вылили весь сироп – взбивайте еще 3 минуты, масса должна наматываться на венчик.

5. Переложите зефирную массу в мешок, отсаживайте зефирки и оставляем их сохнуть в сухом месте на ночь.

Готовый зефир присыпьте пудрой с крахмалом и склеиваем половинки!

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