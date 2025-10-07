Видео дня
Безопасный майонез без сырых яиц за 1 минуту: делимся элементарным рецептом
Майонез – один из самих простых и вкусных домашних соусов. Готовится соус в классическом варианте их сырых яиц, но, это не обязательно, их можно заменить вареными, а также просто молоком.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, безопасного майонеза из молока, со специями и лимонным соком.
Ингредиенты:
- Молоко 100 мл
- Растительное масло (рафинированное, без запаха) 200 мл
- Горчица 1 ч. л.
- Лимонный сок или яблочный уксус 1 ст. л.
- Соль 1/2 ч. л.
- По желанию: щепотка сахара, чеснок или специи
Способ приготовления:
1. В высокую узкую емкость для блендера налей молоко и масло. Опустите погружной блендер на самое дно и перебейте до густого состояния.
2. Добавьте горчицу, соль, лимонный сок и специи.
Храните майонез в закрытой банке в холодильнике до 5 дней.
