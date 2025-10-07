Майонез – один из самих простых и вкусных домашних соусов. Готовится соус в классическом варианте их сырых яиц, но, это не обязательно, их можно заменить вареными, а также просто молоком.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, безопасного майонеза из молока, со специями и лимонным соком.

Ингредиенты:

Молоко 100 мл

Растительное масло (рафинированное, без запаха) 200 мл

Горчица 1 ч. л.

Лимонный сок или яблочный уксус 1 ст. л.

Соль 1/2 ч. л.

По желанию: щепотка сахара, чеснок или специи

Способ приготовления:

1. В высокую узкую емкость для блендера налей молоко и масло. Опустите погружной блендер на самое дно и перебейте до густого состояния.

2. Добавьте горчицу, соль, лимонный сок и специи.

Храните майонез в закрытой банке в холодильнике до 5 дней.

