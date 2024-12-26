Безопасный "Оливье", который не навредит фигуре: какие ингредиенты выбрать

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,1 т.
Безопасный 'Оливье', который не навредит фигуре: какие ингредиенты выбрать

Классический "Оливье" – это достаточно жирное и калорийное блюдо. Особенно если есть ее с другими вкусностями, которые точно будут на праздничном столе. Но некоторые ингредиенты можно заменить, чтобы сделать салат более диетическим.

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Идея приготовления диетического "Оливье" на Новый год опубликована на странице фудблогера Юлии Драгуловой (juliadietolog) в Instagram. Овощи можно отварить в микроволновке – так будет гораздо быстрее.

Безопасный ''Оливье'', который не навредит фигуре: какие ингредиенты выбрать

Ингредиенты:

  • куриное филе – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • картофель – 100 г
  • огурец соленый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • горошек – 60 г

Ингредиенты для заправки:

  • сметана 15% – 50 г
  • сок лимона – 1 ч.л.
  • горчица – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Безопасный ''Оливье'', который не навредит фигуре: какие ингредиенты выбрать

1. Отварить курицу в кипящей подсоленной воде до готовности.

2. Отварить морковь, картофель, яйца.

Безопасный ''Оливье'', который не навредит фигуре: какие ингредиенты выбрать

3. Чтобы не варить 30 минут можно положить в тарелку и накрыть пакетом.

Безопасный ''Оливье'', который не навредит фигуре: какие ингредиенты выбрать

4. Овощи обязательно проколоть, налить немного воды и поставить в микроволновку на 5-10 минут.

Безопасный ''Оливье'', который не навредит фигуре: какие ингредиенты выбрать

5. Ингредиенты порезать маленьким кубиком.

6. Выложить в миску и перемешать.

Безопасный ''Оливье'', который не навредит фигуре: какие ингредиенты выбрать

7. Для соуса смешать все ингредиенты и заправить салат.

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