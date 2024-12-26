Классический "Оливье" – это достаточно жирное и калорийное блюдо. Особенно если есть ее с другими вкусностями, которые точно будут на праздничном столе. Но некоторые ингредиенты можно заменить, чтобы сделать салат более диетическим.

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Идея приготовления диетического "Оливье" на Новый год опубликована на странице фудблогера Юлии Драгуловой (juliadietolog) в Instagram. Овощи можно отварить в микроволновке – так будет гораздо быстрее.

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г

яйца – 2 шт.

картофель – 100 г

огурец соленый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

горошек – 60 г

Ингредиенты для заправки:

сметана 15% – 50 г

сок лимона – 1 ч.л.

горчица – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Отварить курицу в кипящей подсоленной воде до готовности.

2. Отварить морковь, картофель, яйца.

3. Чтобы не варить 30 минут можно положить в тарелку и накрыть пакетом.

4. Овощи обязательно проколоть, налить немного воды и поставить в микроволновку на 5-10 минут.

5. Ингредиенты порезать маленьким кубиком.

6. Выложить в миску и перемешать.

7. Для соуса смешать все ингредиенты и заправить салат.

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