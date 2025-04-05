Бигос из квашеной капусты: как приготовить вкусное и сытное блюдо для всей семьи
Бигос – блюдо из капусты и мяса, имеющее польское происхождение. Овощ совмещают с сочной свининой, а также вкуснее добавить грибы. Предлагаем ознакомиться с рецептом, в основе которого квашеная капуста.
Как приготовить бигос из квашеной капусты опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Это очень вкусно и бюджетно.
Ингредиенты:
- сушеные грибы – 15 г
- кипяток – 250 мл.
- квашеная капуста – 1 кг.
- томатная паста – 50 г
- мясо (вырезка) – 500 г,
- копченые колбаски – 80 г,
- морковь – 250 г
- лук – 250 г
- масло – 50 мл.
- специи: соль, перец – по вкусу, паприка – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Залить промытые грибы крутым кипятком на 30 минут (воду не выливать).
2. В разогретую с растительным маслом высокую антипригарную сковородку (в идеале гусятницу) выложить порезанное мясо.
3. Жарить, помешивая, пока оно не станет золотистым.
4. Посыпать паприкой и добавить порезанный лук, перемешивать и жарить 5 минут.
5.Выложить потертую на грубую терку морковь, перемешать.
6. Через несколько минут добавить порезанные полосками грибы и воду, в которой они запаривались.
7. Тушить под крышкой, время от времени помешивая, до готовности мяса.
8. Посолить, поперчить, добавить томатную пасту, колбаски, промытую квашеную капусту.
9. Перемешать и тушить под крышкой, время от времени помешивая, на среднем огне до готовности капусты (в зависимости от ваших вкусов, можно оставить капусту хрустящей, или приготовить к мягкости).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: