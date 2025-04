Бигос – блюдо из капусты и мяса, имеющее польское происхождение. Овощ совмещают с сочной свининой, а также вкуснее добавить грибы. Предлагаем ознакомиться с рецептом, в основе которого квашеная капуста.

Как приготовить бигос из квашеной капусты опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Это очень вкусно и бюджетно.

Ингредиенты:

сушеные грибы – 15 г

кипяток – 250 мл.

квашеная капуста – 1 кг.

томатная паста – 50 г

мясо (вырезка) – 500 г,

копченые колбаски – 80 г,

морковь – 250 г

лук – 250 г

масло – 50 мл.

специи: соль, перец – по вкусу, паприка – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Залить промытые грибы крутым кипятком на 30 минут (воду не выливать).

2. В разогретую с растительным маслом высокую антипригарную сковородку (в идеале гусятницу) выложить порезанное мясо.

3. Жарить, помешивая, пока оно не станет золотистым.

4. Посыпать паприкой и добавить порезанный лук, перемешивать и жарить 5 минут.

5.Выложить потертую на грубую терку морковь, перемешать.

6. Через несколько минут добавить порезанные полосками грибы и воду, в которой они запаривались.

7. Тушить под крышкой, время от времени помешивая, до готовности мяса.

8. Посолить, поперчить, добавить томатную пасту, колбаски, промытую квашеную капусту.

9. Перемешать и тушить под крышкой, время от времени помешивая, на среднем огне до готовности капусты (в зависимости от ваших вкусов, можно оставить капусту хрустящей, или приготовить к мягкости).

