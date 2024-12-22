Блинчики с тремя начинками: чем порадовать гостей на праздник
Блинчики – это универсальное блюдо, которое может подаваться на завтрак, обед или даже ужин. Все зависит от начинки, используемой при их приготовлении.
Фудблогер с ником ann food в TikTok рассказала, рецепт блинов, которые точно понравятся всем не только своим вкусом, но и очень интересным внешним видом. Для их приготовления используется сразу три вида начинки.
Ингредиенты для блинов
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 20 гр
- Молоко – 270 мл
- Мука – 120 гр
- Сливочное масло растопленное – 30 гр
Ингредиенты для творожной начинки
- Творог – 250 гр
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 5 гр
- Молоко – 1 ст.л.
Ингредиенты для вишневой начинки
- Вишня замороженная – 350 гр
- Сахар – 50 гр
- Крахмал – 1 ст.л.
Ингредиенты для маковой начинки
- Готовая маковая начинка – 258 гр
Способ приготовления
1. Готовим блины. Все ингредиенты смешиваем в глубокой емкости.
2. Обжариваем на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.
3. Готовим творожную начинку. Соединяем ингредиенты в глубокой емкости.
4. Перебиваем погружным блендером.
5. Готовим вишневую начинку. К замороженной вишне добавляем сахар и крахмал.
6. Включаем нагрев и на маленьком огне, постоянно помешивая, доводим до загущения.
7. Оставляем до охлаждения.
8. Формируем блины. На один край блина выкладываем полоску вишневой начинки и заворачиваем, чтобы ее не было видно.
9. Выкладываем маковую начинку и снова заворачиваем, окутывая свободные края сбоку.
10. Выкладываем творожную начинку и заворачиваем блинчик до конца.
11. Разрезаем блины пополам и подаем на стол.
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