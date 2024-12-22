Блинчики – это универсальное блюдо, которое может подаваться на завтрак, обед или даже ужин. Все зависит от начинки, используемой при их приготовлении.

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Фудблогер с ником ann food в TikTok рассказала, рецепт блинов, которые точно понравятся всем не только своим вкусом, но и очень интересным внешним видом. Для их приготовления используется сразу три вида начинки.

Ингредиенты для блинов

Яйца – 2 шт

Сахар – 20 гр

Молоко – 270 мл

Мука – 120 гр

Сливочное масло растопленное – 30 гр

Ингредиенты для творожной начинки

Творог – 250 гр

Сахар – 50 гр

Ванильный сахар – 5 гр

Молоко – 1 ст.л.

Ингредиенты для вишневой начинки

Вишня замороженная – 350 гр

Сахар – 50 гр

Крахмал – 1 ст.л.

Ингредиенты для маковой начинки

Готовая маковая начинка – 258 гр

Способ приготовления

1. Готовим блины. Все ингредиенты смешиваем в глубокой емкости.

2. Обжариваем на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.

3. Готовим творожную начинку. Соединяем ингредиенты в глубокой емкости.

4. Перебиваем погружным блендером.

5. Готовим вишневую начинку. К замороженной вишне добавляем сахар и крахмал.

6. Включаем нагрев и на маленьком огне, постоянно помешивая, доводим до загущения.

7. Оставляем до охлаждения.

8. Формируем блины. На один край блина выкладываем полоску вишневой начинки и заворачиваем, чтобы ее не было видно.

9. Выкладываем маковую начинку и снова заворачиваем, окутывая свободные края сбоку.

10. Выкладываем творожную начинку и заворачиваем блинчик до конца.

11. Разрезаем блины пополам и подаем на стол.

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