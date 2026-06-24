Кабачковые блины уже давно стали одним из самых популярных летних блюд. Они получаются легкими, нежными и прекрасно сочетаются с самыми разными начинками. Такой вариант обеда не требует сложных ингредиентов и готовится довольно быстро. Особенно удобно, что начинку можно менять в зависимости от того, какие продукты есть дома. Именно поэтому кабачковые блины часто становятся настоящей находкой для повседневного меню

Идея приготовления сытных кабачковых блинчиков с начинкой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 150 г

крабовые палочки (или куриное филе, ветчина) – 60 г

мука – 20 г

куриное яйцо – 1 шт.

растительное масло – 5 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок на мелкой или средней терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость.

2. К подготовленному кабачку добавьте яйцо, муку, соль и любимые специи. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

3. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и выложите порцию кабачкового теста тонким слоем.

4. Когда нижняя сторона начнёт подрумяниваться, на одну половину блинчика выложите измельчённые крабовые палочки или другую начинку по вашему вкусу.

5. Накройте начинку второй половиной блинчика, а затем аккуратно сложите его еще раз пополам.

6. Готовьте под крышкой несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки и полной готовности.

7. Полезные советы.

8. Для начинки можно использовать не только крабовые палочки. Отлично подойдут отварное куриное филе, ветчина, твёрдый сыр или даже обжаренные грибы. Чтобы блины хорошо держали форму, важно тщательно отжать кабачок от лишней влаги. Подавать блюдо можно со сметаной, йогуртовым соусом или свежими овощами.

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