Кутья – символ светлого праздника Рождества. Основа блюда всегда – пшеница, что символизирует силу и здоровье, мак – богатство и благосостояние, орехи – дружбу и любовь в семье, мед – радость и счастье.

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Но, стоит отметить, что есть 3 вида кутьи, а именно:

1. Богатая кутья – этот вид кутьи готовится на Сочельник 24 декабря.

2. Щедрая кутья. Такая готовится перед Старым Новым годом (с 31 декабря на 1 января).

3. Голодная кутья. Ее готовят в канун Крещения, с 6 на 7 января.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной украинской кутьи, которая готовится из пшеницы, с маком, изюмом, медом, орехами.

Ингредиенты

пшеница

изюм

мак

грецкие орехи

мед

узвар из сухофруктов

Способ приготовления:

1. Берем крупу, а именно пшеницу. Промываем пшеницу в воде, затем высыпаем в кастрюлю и заливаем водой в соотношении 1 к 3-м (1 крупа: 3 воды). Варим 5 минут, затем промываем холодной водой и снова заливаем водой 1:3, ставим на огонь и варим 25 минут.

2. Снимаем крупу с огня, хорошо укутываем, и оставляем на несколько часов.

3. А между тем подкаливаем и растираем в ступке или скалкой грецкие орехи, запариваем изюм светлый и темный, можно выбрать один вид.

4. Сливаем остатки воды из мака и готовимся его растирать. Можно измельчить мак в блендере, кофемолке, но лучше макитре макогоном. Растираем мак, пока не пустит сок (молочко) и весь не разотрется, постепенно добавляя сахар.

5. И в завершение, смешиваем все: пшеницу, мак, грецкие орехи, изюм, поливаем медом. Можно заливать кутью компотом или запивать им.

Узвар варим из сушеных яблок, груш, слив и абрикос!

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