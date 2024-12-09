Богатая кутья на Сочельник: что символизирует каждый ингредиент и как правильно приготовить
Кутья – символ светлого праздника Рождества. Основа блюда всегда – пшеница, что символизирует силу и здоровье, мак – богатство и благосостояние, орехи – дружбу и любовь в семье, мед – радость и счастье.
Но, стоит отметить, что есть 3 вида кутьи, а именно:
1. Богатая кутья – этот вид кутьи готовится на Сочельник 24 декабря.
2. Щедрая кутья. Такая готовится перед Старым Новым годом (с 31 декабря на 1 января).
3. Голодная кутья. Ее готовят в канун Крещения, с 6 на 7 января.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной украинской кутьи, которая готовится из пшеницы, с маком, изюмом, медом, орехами.
Ингредиенты
- пшеница
- изюм
- мак
- грецкие орехи
- мед
- узвар из сухофруктов
Способ приготовления:
1. Берем крупу, а именно пшеницу. Промываем пшеницу в воде, затем высыпаем в кастрюлю и заливаем водой в соотношении 1 к 3-м (1 крупа: 3 воды). Варим 5 минут, затем промываем холодной водой и снова заливаем водой 1:3, ставим на огонь и варим 25 минут.
2. Снимаем крупу с огня, хорошо укутываем, и оставляем на несколько часов.
3. А между тем подкаливаем и растираем в ступке или скалкой грецкие орехи, запариваем изюм светлый и темный, можно выбрать один вид.
4. Сливаем остатки воды из мака и готовимся его растирать. Можно измельчить мак в блендере, кофемолке, но лучше макитре макогоном. Растираем мак, пока не пустит сок (молочко) и весь не разотрется, постепенно добавляя сахар.
5. И в завершение, смешиваем все: пшеницу, мак, грецкие орехи, изюм, поливаем медом. Можно заливать кутью компотом или запивать им.
Узвар варим из сушеных яблок, груш, слив и абрикос!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: