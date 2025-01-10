Брускетты с печеным перцем на праздничный стол: когда традиционные бутерброды надоели

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Брускетты с печеным перцем на праздничный стол: когда традиционные бутерброды надоели

Если вам надоели обычные будерброды, но подавать их в качестве закуски на праздничный стол вы не прекращаете – следует задуматься о другой интерпретации этого блюда. Так, например, обычные бутерброды можно легко заменить вкусными и изысканными брускеттами.

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Как приготовить брускетты с печеным перцем, в Instagram рассказала фудблогер с ником nata cooking. Они точно получатся вкуснее и красивее бутербродов.

Брускетты с печеным перцем на праздничный стол: когда традиционные бутерброды надоели

Ингредиенты

  • Багет
  • Красный перец
  • Сливочный крем-сыр
  • Руколы
  • Чеснок
  • Оливковое масло
  • Специи по вкусу
  • Бальзамический соус
  • Измельченные орехи

Способ приготовления

1. Перец немного сбрызгиваем маслом, присыпаем солью и отправляем в духовку. Запекаем при 200°С в течение 20-30 мин до подпалин.

Брускетты с печеным перцем на праздничный стол: когда традиционные бутерброды надоели

2. Охлаждаем, очищаем от кожуры, семян, нарезаем, заправляем оливковым маслом и добавляем специи по вкусу. Оставляем на 10-15 мин.

3. Багет нарезаем и на капли поджариваем до корочки.

Брускетты с печеным перцем на праздничный стол: когда традиционные бутерброды надоели

4. Натираем чесноком, смазываем сливочным сыром, добавляем рукколу и выкладываем перец.

Брускетты с печеным перцем на праздничный стол: когда традиционные бутерброды надоели

5. Полим бальзамическим соусом и посыпаем измельченными орехами.

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