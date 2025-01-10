Если вам надоели обычные будерброды, но подавать их в качестве закуски на праздничный стол вы не прекращаете – следует задуматься о другой интерпретации этого блюда. Так, например, обычные бутерброды можно легко заменить вкусными и изысканными брускеттами.

Видео дня

Как приготовить брускетты с печеным перцем, в Instagram рассказала фудблогер с ником nata cooking. Они точно получатся вкуснее и красивее бутербродов.

Ингредиенты

Багет

Красный перец

Сливочный крем-сыр

Руколы

Чеснок

Оливковое масло

Специи по вкусу

Бальзамический соус

Измельченные орехи

Способ приготовления

1. Перец немного сбрызгиваем маслом, присыпаем солью и отправляем в духовку. Запекаем при 200°С в течение 20-30 мин до подпалин.

2. Охлаждаем, очищаем от кожуры, семян, нарезаем, заправляем оливковым маслом и добавляем специи по вкусу. Оставляем на 10-15 мин.

3. Багет нарезаем и на капли поджариваем до корочки.

4. Натираем чесноком, смазываем сливочным сыром, добавляем рукколу и выкладываем перец.

5. Полим бальзамическим соусом и посыпаем измельченными орехами.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты брускетт: