Брускетты с печеным перцем на праздничный стол: когда традиционные бутерброды надоели
Если вам надоели обычные будерброды, но подавать их в качестве закуски на праздничный стол вы не прекращаете – следует задуматься о другой интерпретации этого блюда. Так, например, обычные бутерброды можно легко заменить вкусными и изысканными брускеттами.
Как приготовить брускетты с печеным перцем, в Instagram рассказала фудблогер с ником nata cooking. Они точно получатся вкуснее и красивее бутербродов.
Ингредиенты
- Багет
- Красный перец
- Сливочный крем-сыр
- Руколы
- Чеснок
- Оливковое масло
- Специи по вкусу
- Бальзамический соус
- Измельченные орехи
Способ приготовления
1. Перец немного сбрызгиваем маслом, присыпаем солью и отправляем в духовку. Запекаем при 200°С в течение 20-30 мин до подпалин.
2. Охлаждаем, очищаем от кожуры, семян, нарезаем, заправляем оливковым маслом и добавляем специи по вкусу. Оставляем на 10-15 мин.
3. Багет нарезаем и на капли поджариваем до корочки.
4. Натираем чесноком, смазываем сливочным сыром, добавляем рукколу и выкладываем перец.
5. Полим бальзамическим соусом и посыпаем измельченными орехами.
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