Брускетты "Цезарь": точно зайдут любителям одноименного салата
Если вы любите салат "Цезарь", то брускетты, представленные в этом рецепте, точно придутся вам по вкусу. Они получаются очень вкусные и питательные.
Как приготовить брускетты "Цезарь" так, чтобы ими смаковали не только любители одноименного салата, но даже дети, в TikTok показала фудблогер с ником ann food.
Ингредиенты
- Багет
- Листья салата
- Соус "Цезарь"
- Куриное филе
- Томаты черри
- Сыр твердый выдержан
- Масло – для жарки
- Специи по вкусу
Способ приготовления
1. Куриное филе маринуем в любимых специях и обжариваем на сковороде.
2. Даем филе остыть на нарезаем на небольшие куски.
3. Багет нарезаем и обжариваем с добавлением масла в сковороде, гриле или в духовке.
4. Смазываем багет соусом, выкладываем листья салата и курицу.
5. Сверху выкладываем томаты черри.
6. Поливаем сверху соусом, образуя сеточку.
7. Присыпаем натертым сыром и терке.
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