Брускетты "Цезарь": точно зайдут любителям одноименного салата

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Брускетты 'Цезарь': точно зайдут любителям одноименного салата

Если вы любите салат "Цезарь", то брускетты, представленные в этом рецепте, точно придутся вам по вкусу. Они получаются очень вкусные и питательные.

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Как приготовить брускетты "Цезарь" так, чтобы ими смаковали не только любители одноименного салата, но даже дети, в TikTok показала фудблогер с ником ann food.

Брускетты ''Цезарь'': точно зайдут любителям одноименного салата

Ингредиенты

  • Багет
  • Листья салата
  • Соус "Цезарь"
  • Куриное филе
  • Томаты черри
  • Сыр твердый выдержан
  • Масло – для жарки
  • Специи по вкусу

Способ приготовления

1. Куриное филе маринуем в любимых специях и обжариваем на сковороде.

2. Даем филе остыть на нарезаем на небольшие куски.

Брускетты ''Цезарь'': точно зайдут любителям одноименного салата

3. Багет нарезаем и обжариваем с добавлением масла в сковороде, гриле или в духовке.

4. Смазываем багет соусом, выкладываем листья салата и курицу.

Брускетты ''Цезарь'': точно зайдут любителям одноименного салата

5. Сверху выкладываем томаты черри.

6. Поливаем сверху соусом, образуя сеточку.

Брускетты ''Цезарь'': точно зайдут любителям одноименного салата

7. Присыпаем натертым сыром и терке.

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