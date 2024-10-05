Если вы любите салат "Цезарь", то брускетты, представленные в этом рецепте, точно придутся вам по вкусу. Они получаются очень вкусные и питательные.

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Как приготовить брускетты "Цезарь" так, чтобы ими смаковали не только любители одноименного салата, но даже дети, в TikTok показала фудблогер с ником ann food.

Ингредиенты

Багет

Листья салата

Соус "Цезарь"

Куриное филе

Томаты черри

Сыр твердый выдержан

Масло – для жарки

Специи по вкусу

Способ приготовления

1. Куриное филе маринуем в любимых специях и обжариваем на сковороде.

2. Даем филе остыть на нарезаем на небольшие куски.

3. Багет нарезаем и обжариваем с добавлением масла в сковороде, гриле или в духовке.

4. Смазываем багет соусом, выкладываем листья салата и курицу.

5. Сверху выкладываем томаты черри.

6. Поливаем сверху соусом, образуя сеточку.

7. Присыпаем натертым сыром и терке.

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