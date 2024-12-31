Какие оригинальные брускеты приготовить на праздничный стол?
Брускета – один из самых популярных видов закусок во всем мире. Это универсальное блюдо, которое можно подавать с любыми продуктами, экспериментируя с их сочетанием и разнообразием вкусов.
Фудблогер с ником dehustatorka в Instagram рассказала, как готовит брускеты, идеально подходящие как на каждый день, так и к праздничному столу. Для их создания она использует сыр и карамелизированную грушу.
Ингредиенты
- Груша
- Багет
- Сыр с голубой плесенью
- Сливочное масло
- Сахар
- Мед
Способ приготовления
1. Багет нарезаем ломтиками и подсушиваем их на сухой сковороде.
2. Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде.
3. Грушу нарезаем слайсами. На сковороде растапливаем кусок сливочного масла и сахар.
4. Карамелизируем грушу по 3 мин. с каждой стороны.
5. Сыр с голубой плесенью нарезаем на ломтики, размером с ½ куска хлеба.
6. Выкладываем сыр на гренки и добавляем грушу.
7. Брускеты присыпаем измельченными орехами и поливаем медом.
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