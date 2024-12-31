Какие оригинальные брускеты приготовить на праздничный стол?

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Какие оригинальные брускеты приготовить на праздничный стол?

Брускета – один из самых популярных видов закусок во всем мире. Это универсальное блюдо, которое можно подавать с любыми продуктами, экспериментируя с их сочетанием и разнообразием вкусов.

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Фудблогер с ником dehustatorka в Instagram рассказала, как готовит брускеты, идеально подходящие как на каждый день, так и к праздничному столу. Для их создания она использует сыр и карамелизированную грушу.

Какие оригинальные брускеты приготовить на праздничный стол?

Ингредиенты

  • Груша
  • Багет
  • Сыр с голубой плесенью
  • Сливочное масло
  • Сахар
  • Мед

Способ приготовления

1. Багет нарезаем ломтиками и подсушиваем их на сухой сковороде.

Какие оригинальные брускеты приготовить на праздничный стол?

2. Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде.

Какие оригинальные брускеты приготовить на праздничный стол?

3. Грушу нарезаем слайсами. На сковороде растапливаем кусок сливочного масла и сахар.

4. Карамелизируем грушу по 3 мин. с каждой стороны.

5. Сыр с голубой плесенью нарезаем на ломтики, размером с ½ куска хлеба.

Какие оригинальные брускеты приготовить на праздничный стол?

6. Выкладываем сыр на гренки и добавляем грушу.

Какие оригинальные брускеты приготовить на праздничный стол?

7. Брускеты присыпаем измельченными орехами и поливаем медом.

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