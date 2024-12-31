Брускета – один из самых популярных видов закусок во всем мире. Это универсальное блюдо, которое можно подавать с любыми продуктами, экспериментируя с их сочетанием и разнообразием вкусов.

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Фудблогер с ником dehustatorka в Instagram рассказала, как готовит брускеты, идеально подходящие как на каждый день, так и к праздничному столу. Для их создания она использует сыр и карамелизированную грушу.

Ингредиенты

Груша

Багет

Сыр с голубой плесенью

Сливочное масло

Сахар

Мед

Способ приготовления

1. Багет нарезаем ломтиками и подсушиваем их на сухой сковороде.

2. Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде.

3. Грушу нарезаем слайсами. На сковороде растапливаем кусок сливочного масла и сахар.

4. Карамелизируем грушу по 3 мин. с каждой стороны.

5. Сыр с голубой плесенью нарезаем на ломтики, размером с ½ куска хлеба.

6. Выкладываем сыр на гренки и добавляем грушу.

7. Брускеты присыпаем измельченными орехами и поливаем медом.

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