Авокадо – один из тех фруктов, который быстро теряет свежесть после разрезания. Уже на следующий день его мякоть темнеет, становится мягкой и непригодной к употреблению. Однако есть простой способ сохранить авокадо в свежем состоянии до двух недель без сложных приемов.

Редакция FoodOboz расскажет о правильном подходе к хранению, который поможет избежать порчи и позволит дольше наслаждаться его вкусом.

Почему авокадо быстро темнеет

После разрезания авокадо соприкасается с воздухом, и ферменты в его мякоти начинают окисляться. Это естественный процесс, который меняет цвет и вкус плода, делая его менее привлекательным. Даже плотное заворачивание в фольгу или пленку не всегда спасает ситуацию, ведь тонкая кожура авокадо не способна обеспечить достаточную защиту.

Как правильно хранить авокадо

Самый эффективный способ сохранить авокадо – обработать его лимонным соком. Он образует тонкий защитный слой на поверхности плода, который замедляет процесс окисления и препятствует доступу кислорода.

Чтобы сохранить авокадо свежим:

смажьте срез лимонным соком;

плотно заверните фрукт в пищевую пленку;

положите в холодильник на среднюю полку.

Благодаря такому простому способу авокадо будет оставаться зеленым и свежим до двух недель. К тому же лимонный сок придает мякоти приятный аромат и делает ее вкус еще более нежным. Такой лайфхак поможет не только продлить срок хранения плода, но и уменьшить пищевые отходы, ведь вы больше не будете выбрасывать испорченное авокадо.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: