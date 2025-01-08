Домашние мясные изделия всегда были и будут вкуснее, чем приобретенные в магазине. И не только потому, что для приготовления используются гораздо более качественные составляющие, но и потому, что они были приготовлены с любовью.

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Фудблогер с ником recipes ira в Instagram рассказала, как приготовить куриную домашнюю колбасу. Как оказалось, это совсем не сложно, а вкус получится просто непревзойденным.

Ингредиенты

Куриное филе – 500 гр

Филе куриного бедра без косточки – 500 гр

Приправа к курятине – 24 гр

Способ приготовления

1. Филе нарезаем полосками, а бедра – большими кусками.

2. Добавляем специи в курятину, тщательно перемешиваем, выкладываем в глубокую емкость и оставляем на ночь мариноваться.

3. Разрезаем рукав для запекания и выкладываем на него курятину.

4. Формируем колбаску и запекаем в течение 4 часов при 85-90 градусах.

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