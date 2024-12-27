Оладьи – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака, а также для они могут быть альтернативой хлеба, пиццы, пирогов, пирожков, булочек. Для того, чтобы они были пышными и воздушными, тесто нужно готовить на кефире.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных оладий, которые готовятся на теплом кефире.

Ингредиенты:

1 яйцо

3 ч.л. сахара

0.5 ч.л. соли

300 мл. кефира

280 г. муки

0.5 ч.л. соды

1 ч.л. разрыхлителя

ванилин

100 мл. масла для жарки

Способ приготовления:

1. В миску разбиваем яйцо комнатной температуры, добавляем сахар (не добавляйте больше 2 столовых ложек) и соль, перемешиваем. Вливаем предварительно подогретый кефир, всыпьте муку и добавьте соду с разрыхлителем, обязательно добавьте эти два компонента, не заменяем один на другой, а добавляем оба. По желанию добавляем ванилин, ванильный сахар, ванильный экстракт.

2. Замешиваем однородное, густое тесто.

3. На сковородку добавляем масло, именно то количество, которое указано в рецепте – это важно! Оладьи должны жариться как во фритюре.

4. Жарьте оладьи на 80%, а уже потом переворачивайте и жарьте еще +- 1 минуту. Готовые оладьи выкладываем на полотенце и даем постоять 2-3 минуты!

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