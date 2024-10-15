Будут сочными и мягкими: как правильно приготовить свиные ребрышки
Свиные ребрышки – продукт, который может быть основой для приготовления бульона для борща, супов. А еще их можно вкусно запечь с овощами, специями, соусами. Для того, чтобы они были сочными и мягкими, нужно сделать хороший маринад для них.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных свиных ребрышек, с горчицей и ягодным соусом.
Ингредиенты:
- ребра свиные 1 кг
- соль, специи по вкусу (паприка, смесь перцев, сушеный чеснок, хмели-сунели)
- горчица 4-5 ст.л
- соус "Ягодный"
Способ приготовления:
1. Свиные ребрышки помойте, просушить, удалить пленку. Посыпьте солью, специями и хорошо посыпьте с обеих сторон. Смажьте ребрышки горчицей. Оберните пищевой пленкой и маринуйте 2-3 часа.
2. После оберните замаринованное мясо сначала в пергамент, затем в фольгу. Переложите на противень и запекайте в предварительно разогретой до 160 градусов духовке 2 часа.
3. Достаньте ребрышки из духовки, тщательно смажьте ягодным соусом с обеих сторон и готовьте еще 15 минут в духовке при 200 С.
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