Бутерброды а-ля форшмак: из чего приготовить и как подать на праздничный стол

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
465
Бутерброды а-ля форшмак: из чего приготовить и как подать на праздничный стол

Бутерброды – это закуска, которая чаще всего подается к праздничному столу. Они бывают разнообразными, все зависит от фантазии хозяйки и продуктов под рукой.

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Вот, например, фудблогер с ником mariiam_foodblog в TikTok показала рецепт приготовления своих любимых бутербродов. Они получаются чем-то похожие на форшмак и обладают неповторимым вкусом.

Бутерброды а-ля форшмак: из чего приготовить и как подать на праздничный стол

Ингредиенты

  • Хлеб "Азовский"
  • Вареные яйца
  • Зеленый лук
  • Сметана
  • Сельдь
  • Горчица в зернах
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем, охлаждаем, чистим и разминаем вилкой в глубокой емкости.

Бутерброды а-ля форшмак: из чего приготовить и как подать на праздничный стол

2. Добавляем соль, перец и сметану. Перемешиваем.

3. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук. Снова перемешиваем.

Бутерброды а-ля форшмак: из чего приготовить и как подать на праздничный стол

4. Хлеб нарезаем на треугольники и каждый из них смазываем получившейся намазкой.

Бутерброды а-ля форшмак: из чего приготовить и как подать на праздничный стол

5. Сверху выкладываем кусок сельди и добавляем горчицу.

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