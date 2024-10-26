Бутерброды – это закуска, которая чаще всего подается к праздничному столу. Они бывают разнообразными, все зависит от фантазии хозяйки и продуктов под рукой.

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Вот, например, фудблогер с ником mariiam_foodblog в TikTok показала рецепт приготовления своих любимых бутербродов. Они получаются чем-то похожие на форшмак и обладают неповторимым вкусом.

Ингредиенты

Хлеб "Азовский"

Вареные яйца

Зеленый лук

Сметана

Сельдь

Горчица в зернах

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем, охлаждаем, чистим и разминаем вилкой в глубокой емкости.

2. Добавляем соль, перец и сметану. Перемешиваем.

3. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук. Снова перемешиваем.

4. Хлеб нарезаем на треугольники и каждый из них смазываем получившейся намазкой.

5. Сверху выкладываем кусок сельди и добавляем горчицу.

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