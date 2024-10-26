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Бутерброды а-ля форшмак: из чего приготовить и как подать на праздничный стол
Бутерброды – это закуска, которая чаще всего подается к праздничному столу. Они бывают разнообразными, все зависит от фантазии хозяйки и продуктов под рукой.
Вот, например, фудблогер с ником mariiam_foodblog в TikTok показала рецепт приготовления своих любимых бутербродов. Они получаются чем-то похожие на форшмак и обладают неповторимым вкусом.
Ингредиенты
- Хлеб "Азовский"
- Вареные яйца
- Зеленый лук
- Сметана
- Сельдь
- Горчица в зернах
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем, охлаждаем, чистим и разминаем вилкой в глубокой емкости.
2. Добавляем соль, перец и сметану. Перемешиваем.
3. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук. Снова перемешиваем.
4. Хлеб нарезаем на треугольники и каждый из них смазываем получившейся намазкой.
5. Сверху выкладываем кусок сельди и добавляем горчицу.
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