Бутерброды с грибами и маринованными огурцами: интересная идея для праздничного стола
Если вы хотите удивить своих родных вкусным и питательным завтраком, но у вас постоянно не хватает времени на приготовление блюд, обратите внимание на простые рецепты. Именно благодаря им на обеденном столе появляются простые, но очень интересные блюда.
Рецептом одной из них в Instagram поделилась фудблогер с ником foodblog_kristi. Она рассказала, как приготовить горячие бутерброды с грибами и маринованным огурцом.
Ингредиенты
- Батон
- Шампиньоны
- Лук – 1 шт
- Твердый сыр – 120 гр
- Маринованный огурец – 1 шт
- Майонез
- Укроп
- Черный перец
- Масло
Способ приготовления
1. Нарезанный лук обжариваем на сковороде с растительным маслом.
2. Добавляем грибы и жарим до готовности. Выкладываем на тарелку, добавляем натертый сыр, майонез, соль и перец.
3. Получившуюся массу выкладываем на ломтики батона.
4. Выпекаем в течение 10-15 минут при 180 градусах.
5. Огурец нарезаем тонкими полосками, выкладываем на бутерброд и присыпаем укропом.
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