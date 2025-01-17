Бутерброды с грибами и маринованными огурцами: интересная идея для праздничного стола

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Бутерброды с грибами и маринованными огурцами: интересная идея для праздничного стола

Если вы хотите удивить своих родных вкусным и питательным завтраком, но у вас постоянно не хватает времени на приготовление блюд, обратите внимание на простые рецепты. Именно благодаря им на обеденном столе появляются простые, но очень интересные блюда.

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Рецептом одной из них в Instagram поделилась фудблогер с ником foodblog_kristi. Она рассказала, как приготовить горячие бутерброды с грибами и маринованным огурцом.

Бутерброды с грибами и маринованными огурцами: интересная идея для праздничного стола

Ингредиенты

  • Батон
  • Шампиньоны
  • Лук – 1 шт
  • Твердый сыр – 120 гр
  • Маринованный огурец – 1 шт
  • Майонез
  • Укроп
  • Черный перец
  • Масло

Способ приготовления

1. Нарезанный лук обжариваем на сковороде с растительным маслом.

Бутерброды с грибами и маринованными огурцами: интересная идея для праздничного стола

2. Добавляем грибы и жарим до готовности. Выкладываем на тарелку, добавляем натертый сыр, майонез, соль и перец.

Бутерброды с грибами и маринованными огурцами: интересная идея для праздничного стола

3. Получившуюся массу выкладываем на ломтики батона.

4. Выпекаем в течение 10-15 минут при 180 градусах.

Бутерброды с грибами и маринованными огурцами: интересная идея для праздничного стола

5. Огурец нарезаем тонкими полосками, выкладываем на бутерброд и присыпаем укропом.

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