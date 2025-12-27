Бутерброды с красной рыбой по-новому: как оригинально подать любимую закуску на Новый год
Бутерброды с красной рыбой – классическое блюдо для новогоднего празднования. Часто рыбу выкладывают на багет, добавляют, зелень и другие вкусности. Но если вы хотите приготовить такую закуску по-новому – воспользуйтесь следующей интересной идеей.
Идея приготовления праздничных бутербродов с красной рыбой на Новый год опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- багет
- красная рыба – 100 г
- огурец – 1 шт.
- укроп
- крем сыр – 3 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- травы
Способ приготовления:
1. Для начала багет нарезать на довольно широкие кусочки, сделать углубление стаканом.
2. Выложить на противень.
3. Смазать маслом из травмы и поставить подсушиться.
4. Для начинки смешать огурец, зелень, красную рыбу и крем-сыр.
5. В углубление выложить начинку.
6. По желанию сверху украсить икрой и зеленью.
