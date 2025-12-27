Бутерброды с красной рыбой – классическое блюдо для новогоднего празднования. Часто рыбу выкладывают на багет, добавляют, зелень и другие вкусности. Но если вы хотите приготовить такую закуску по-новому – воспользуйтесь следующей интересной идеей.

Идея приготовления праздничных бутербродов с красной рыбой на Новый год опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

багет

красная рыба – 100 г

огурец – 1 шт.

укроп

крем сыр – 3 ст.л.

масло – 2 ст.л.

травы

Способ приготовления:

1. Для начала багет нарезать на довольно широкие кусочки, сделать углубление стаканом.

2. Выложить на противень.

3. Смазать маслом из травмы и поставить подсушиться.

4. Для начинки смешать огурец, зелень, красную рыбу и крем-сыр.

5. В углубление выложить начинку.

6. По желанию сверху украсить икрой и зеленью.

