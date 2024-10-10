Бутерброды "Шуба": как вкусно приготовить оригинальную закуску

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Свекла – очень ценный продукт для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок и соусов. К тому же она идеально сочетается с сельдью, луком, черносливом.

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со свеклой, горчицей и сельдью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • хлеб 10 кусочков
  • филе сельди 200 г
  • свекла небольшая, вареная 3 шт.
  • чеснок
  • соль
  • майонез
  • лук
  • горчица зернами
  • укроп

Способ приготовления: 

1. Свеклу натрите, добавьте майонез, чеснок, соль, укроп, горчицу и перемешайте.

Свекла с майонезом

2. Хлеб поджарьте, выложите свеклу и сверху сельдь, лук, укроп.

Готовые бутерброды

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