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Бутерброды "Шуба": как вкусно приготовить оригинальную закуску
Свекла – очень ценный продукт для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок и соусов. К тому же она идеально сочетается с сельдью, луком, черносливом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со свеклой, горчицей и сельдью.
Ингредиенты:
- хлеб 10 кусочков
- филе сельди 200 г
- свекла небольшая, вареная 3 шт.
- чеснок
- соль
- майонез
- лук
- горчица зернами
- укроп
Способ приготовления:
1. Свеклу натрите, добавьте майонез, чеснок, соль, укроп, горчицу и перемешайте.
2. Хлеб поджарьте, выложите свеклу и сверху сельдь, лук, укроп.
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