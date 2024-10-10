Свекла – очень ценный продукт для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок и соусов. К тому же она идеально сочетается с сельдью, луком, черносливом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со свеклой, горчицей и сельдью.

Ингредиенты:

хлеб 10 кусочков

филе сельди 200 г

свекла небольшая, вареная 3 шт.

чеснок

соль

майонез

лук

горчица зернами

укроп

Способ приготовления:

1. Свеклу натрите, добавьте майонез, чеснок, соль, укроп, горчицу и перемешайте.

2. Хлеб поджарьте, выложите свеклу и сверху сельдь, лук, укроп.

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