Бутерброды со шпротами: как необычно приготовить закуску для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт закуски

Бутерброды со шпротами – лучшая закуска для новогоднего стола. И для того, чтобы блюдо заиграло новыми красками, готовьте закуску с солеными огурцами, плавленным сыром, чесноком.

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Вкусные бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении бутербродов со шпротами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • шпроты
  • вареные яйца
  • плавленый сыр
  • соленый огурец
  • немного майонеза

Способ приготовления:

1. Багет нарежьте на ломтики, подсушите в духовке при 200 С 5-7 минут.

Как вкусно приготовить бутерброды

2. Намазка: перебейте блендером до однородности яйца, сыр, соленый огурец.

Намазка для бутербродов

3. Намажьте багет намазкой, сверху выкладываем шпроты!

Готовое блюдо

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