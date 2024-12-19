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Бутерброды со шпротами: как необычно приготовить закуску для новогоднего стола
Бутерброды со шпротами – лучшая закуска для новогоднего стола. И для того, чтобы блюдо заиграло новыми красками, готовьте закуску с солеными огурцами, плавленным сыром, чесноком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении бутербродов со шпротами.
Ингредиенты:
- шпроты
- вареные яйца
- плавленый сыр
- соленый огурец
- немного майонеза
Способ приготовления:
1. Багет нарежьте на ломтики, подсушите в духовке при 200 С 5-7 минут.
2. Намазка: перебейте блендером до однородности яйца, сыр, соленый огурец.
3. Намажьте багет намазкой, сверху выкладываем шпроты!
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