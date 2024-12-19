Бутерброды со шпротами – лучшая закуска для новогоднего стола. И для того, чтобы блюдо заиграло новыми красками, готовьте закуску с солеными огурцами, плавленным сыром, чесноком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении бутербродов со шпротами.

Ингредиенты:

шпроты

вареные яйца

плавленый сыр

соленый огурец

немного майонеза

Способ приготовления:

1. Багет нарежьте на ломтики, подсушите в духовке при 200 С 5-7 минут.

2. Намазка: перебейте блендером до однородности яйца, сыр, соленый огурец.

3. Намажьте багет намазкой, сверху выкладываем шпроты!

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