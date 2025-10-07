Бутерброды со шпротами по-новому: как приготовить и что добавить в закуску для яркого вкуса

Рецепт закуски

Бутерброды со шпротами – самая простая и вкусная закуска, которую умеет готовить каждый. Для яркого вкуса к закуске можно добавить соленые огурцы, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких бутербродов со шпротами. 

Ингредиенты:

  • Батон – 1 шт.
  • Крем-сыр – 150 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Шпроты – 1 банка
  • Огурцы маринованные

Способ приготовления: 

1. Батон нарежьте на тонкие ломтики. Выложите на противень и подсушите в духовке (180°С, 5-7 миутн) или в мультипечке до легкой корочки.

Бутерброды со шпротами по-новому: как приготовить и что добавить в закуску для яркого вкуса

2. Сделайте кремовую основу, соедините крем-сыр с измельченным чесноком. Перемешайте до однородной консистенции. Переложите массу в кондитерский мешок.

Бутерброды со шпротами по-новому: как приготовить и что добавить в закуску для яркого вкуса

3. На каждый подсушенный кусок батона нанесите крем-сыр в виде с помощью кондитерского мешка. Выложите нарезанный огурец на верх, добавьте шпроту и украсьте зеленью.

Бутерброды со шпротами по-новому: как приготовить и что добавить в закуску для яркого вкуса

Посыпьте свежей зеленью, добавьте горчицу в зернах и подавайте к столу!

Бутерброды со шпротами по-новому: как приготовить и что добавить в закуску для яркого вкуса

