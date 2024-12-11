Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт простой закуски для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт простой закуски для новогоднего стола

Бутерброды со шпротами – очень вкусная и очень простая и бюджетная закуска, которая готовится всего 5 минут. Для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, сыр. 

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Бутерброды со шпротами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, но с вкусной намазкой из сыра.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • гренки
  • шпроты

Намазка:

  • яйцо вареное – 1 шт.
  • плавленый сыр – 1 шт
  • огурец соленый – 1 шт(средний)
  • укроп – по вкусу
  • кинза – 2 веточки
  • майонез
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Намазка: выложите в блендер яйца, плавленный сыр, соленый огурец, укроп, кинзу, чеснок, майонез и перебейте до однородности.

Сырная намазка

2. Гренки пожарьте, сверху намажьте намазкой, сверху выложите шпроты, украсьте укропом.

Готовые бутерброды

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