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Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт простой закуски для новогоднего стола
Бутерброды со шпротами – очень вкусная и очень простая и бюджетная закуска, которая готовится всего 5 минут. Для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, но с вкусной намазкой из сыра.
Ингредиенты:
- гренки
- шпроты
Намазка:
- яйцо вареное – 1 шт.
- плавленый сыр – 1 шт
- огурец соленый – 1 шт(средний)
- укроп – по вкусу
- кинза – 2 веточки
- майонез
- чеснок
Способ приготовления:
1. Намазка: выложите в блендер яйца, плавленный сыр, соленый огурец, укроп, кинзу, чеснок, майонез и перебейте до однородности.
2. Гренки пожарьте, сверху намажьте намазкой, сверху выложите шпроты, украсьте укропом.
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