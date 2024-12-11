Бутерброды со шпротами – очень вкусная и очень простая и бюджетная закуска, которая готовится всего 5 минут. Для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, но с вкусной намазкой из сыра.

Ингредиенты:

гренки

шпроты

Намазка:

яйцо вареное – 1 шт.

плавленый сыр – 1 шт

огурец соленый – 1 шт(средний)

укроп – по вкусу

кинза – 2 веточки

майонез

чеснок

Способ приготовления:

1. Намазка: выложите в блендер яйца, плавленный сыр, соленый огурец, укроп, кинзу, чеснок, майонез и перебейте до однородности.

2. Гренки пожарьте, сверху намажьте намазкой, сверху выложите шпроты, украсьте укропом.

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