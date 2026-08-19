Бузиновый квас, который традиционно готовят в Заводской общине на Полтавщине, включили в областной перечень элементов нематериального культурного наследия Полтавщины. Рецепт напитка передается из поколения в поколение среди местных жителей и является частью кулинарной традиции общины.

Об этом сообщило сми "ЗМІСТ Полтава" в Instagram. Рассказываем, чем особенный бузиновый квас и как приготовить его дома.

В Заводской городской общине в Полтавской области бузиновый квас признали элементом нематериального культурного наследия области. Соответствующее решение позволило включить традицию его приготовления в Областной перечень нематериального культурного наследия Полтавщины.

Как отмечается в сообщении общины, бузиновый квас является традиционным напитком для местных жителей. Особенности его приготовления и рецепт передаются от старших поколений младшим, поэтому напиток стал не просто домашней заготовкой, а частью местной гастрономической культуры.

Традицию приготовления бузинового кваса представили во время этнофестиваля "Мистецький Спас – объединяет нас!". В дальнейшем в общине планируют популяризировать этот элемент культурного наследия во время областных и региональных культурных мероприятий.

Бузиновый квас готовят из соцветий бузины, воды и сахара. Во время настаивания происходит естественная ферментация, благодаря которой напиток приобретает характерный кисло-сладкий вкус и легкую загазированность. Существуют различные домашние варианты рецепта: в напиток добавляют лимон или лимонную кислоту, а продолжительность ферментации может различаться.

Как приготовить бузиновый квас

Для домашнего варианта можно воспользоваться рецептом на 5 литров. Такой способ приготовления предполагает использование свежих соцветий бузины, сахара, лимона и воды. Подобный рецепт также используют для приготовления домашнего бузинового кваса.

Ингредиенты:

вода – 5 л

соцветия бузины – 20 шт.

сахар – 500 г

лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Сначала налейте воду в большую кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения. Перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Затем снимите сироп с огня и дайте ему остыть примерно до 30 градусов.

2. С соцветий бузины аккуратно удалите крупные зеленые части. Лимон нарежьте кусочками. Когда сироп остынет, перелейте его в чистую стеклянную емкость, добавьте бузину и лимон.

3. Накройте горлышко банки марлей или чистой тканью и оставьте напиток в тёплом месте на 4-5 дней. В этот период квас будет бродить, поэтому его не следует плотно закрывать крышкой.

4. Готовый напиток нужно процедить, чтобы удалить соцветия и кусочки лимона. После этого бузиновый квас можно перелить в бутылки и поставить в холодильник.

5. При приготовлении важно использовать именно чёрную бузину и её соцветия, поскольку другие виды бузины могут быть непригодны для употребления.

6. Такой домашний напиток лучше всего подавать хорошо охлажденным. Его можно приготовить в сезон цветения бузины, а сам рецепт легко адаптировать под больший или меньший объем.

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