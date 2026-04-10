Все рецепты
Быстрая лазанья на сковородке: готовится за считанные минуты
Вкусную домашнюю лазанью можно приготовить просто на сковородке. Используйте магазинные макаронные листы, а также добавьте сочный мясной соус. Получится очень вкусно.
Идея приготовления быстрой лазаньи на сковородке опубликована на странице фудблогера murkarecipes в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- соль, перец, паприка
- лук – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- томатная паста – 3 ст.л.
- листы для лазаньи – 200 г
- вода – 400 мл.
- сливки 10-20 % – 200 мл.
- сыр – 140 г (у меня моцарелла)
- свежая зелень
Способ приготовления:
1. На разогретой сковороде обжарить фарш.
2. Приправить солью, перцем и паприкой.
3. Лук и помидоры нарезать кубиком.
4. Добавить к фаршу.
5. Влить сливки, томатную пасту и воду.
6. Добавить листы для лазаньи.
7. Накрыть крышкой.
8. Тушить 30-40 минут.
9. Посыпать сыром и свежей зеленью.
