Вкусную домашнюю лазанью можно приготовить просто на сковородке. Используйте магазинные макаронные листы, а также добавьте сочный мясной соус. Получится очень вкусно.

Идея приготовления быстрой лазаньи на сковородке опубликована на странице фудблогера murkarecipes в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

соль, перец, паприка

лук – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

томатная паста – 3 ст.л.

листы для лазаньи – 200 г

вода – 400 мл.

сливки 10-20 % – 200 мл.

сыр – 140 г (у меня моцарелла)

свежая зелень

Способ приготовления:

1. На разогретой сковороде обжарить фарш.

2. Приправить солью, перцем и паприкой.

3. Лук и помидоры нарезать кубиком.

4. Добавить к фаршу.

5. Влить сливки, томатную пасту и воду.

6. Добавить листы для лазаньи.

7. Накрыть крышкой.

8. Тушить 30-40 минут.

9. Посыпать сыром и свежей зеленью.

