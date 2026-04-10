Быстрая лазанья на сковородке: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
291
Вкусную домашнюю лазанью можно приготовить просто на сковородке. Используйте магазинные макаронные листы, а также добавьте сочный мясной соус. Получится очень вкусно.

Идея приготовления быстрой лазаньи на сковородке опубликована на странице фудблогера murkarecipes в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 400 г
  • соль, перец, паприка
  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • листы для лазаньи – 200 г
  • вода – 400 мл.
  • сливки 10-20 % – 200 мл.
  • сыр – 140 г (у меня моцарелла)
  • свежая зелень

Способ приготовления:

1. На разогретой сковороде обжарить фарш.

2. Приправить солью, перцем и паприкой.

3. Лук и помидоры нарезать кубиком.

4. Добавить к фаршу.

5. Влить сливки, томатную пасту и воду.

6. Добавить листы для лазаньи.

7. Накрыть крышкой.

8. Тушить 30-40 минут.

9. Посыпать сыром и свежей зеленью.

