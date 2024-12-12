Лзанья – отличный вариант быстрого обеда. Из небольшого количества ингредиентов вы сможете сделать действительно сытное блюдо, которое понравится всей семье. К тому же, рецепт элементарный.

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Идея приготовления сытной лазаньи с сыром и грибами на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Блюдо получится очень нежным и ароматным.

Ингредиенты:

коричневые шампиньоны – 700 г

красный лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

сливки – 400 мл.

сливки – 400 мл.

овощной бульон быстрого приготовления – 2 ч.л.

тертый мускатный орех

соль

перец

соевый соус – 1 ч.л.

плавленый или сливочный творог – 1 ст.л.

листья лазаньи – 8 шт.

тертый сыр – 150 г

Способ приготовления:

1. Грибы почистить и порезать тонкими пластинками.

2. Жарить в большой сковороде на сильном огне, пока не улетучится вся жидкость.

3. Лук порезать соломкой.

4. Выжать чеснок и добавить к грибам с маслом и обжарить 5 минут.

5. Деглазировать сливками, хорошо приправить, добавить плавленый сыр и тушить 5 минут.

6. Разогреть духовку до 190 градусов с вентилятором.

7. Когда соус будет готов – лазанью можно складывать слоями.

8. Сначала покрыть дно формы для запекания немного соуса. Затем чередовать слои листьев для лазаньи, грибного соуса и немного сыра друг на друга, а закончить толстым слоем сыра.

9. Накрыть лазанью алюминиевой фольгой или крышкой (иначе сыр будет слишком темным) и запекать примерно 30 минут. Затем запекать без крышки еще 5 минут, чтобы сыр хорошо подрумянился.

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