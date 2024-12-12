Быстрая лазанья с сыром и грибами: приготовьте сытное блюдо на обед для всей семьи
Лзанья – отличный вариант быстрого обеда. Из небольшого количества ингредиентов вы сможете сделать действительно сытное блюдо, которое понравится всей семье. К тому же, рецепт элементарный.
Идея приготовления сытной лазаньи с сыром и грибами на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Блюдо получится очень нежным и ароматным.
Ингредиенты:
- коричневые шампиньоны – 700 г
- красный лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- сливки – 400 мл.
- сливки – 400 мл.
- овощной бульон быстрого приготовления – 2 ч.л.
- тертый мускатный орех
- соль
- перец
- соевый соус – 1 ч.л.
- плавленый или сливочный творог – 1 ст.л.
- листья лазаньи – 8 шт.
- тертый сыр – 150 г
Способ приготовления:
1. Грибы почистить и порезать тонкими пластинками.
2. Жарить в большой сковороде на сильном огне, пока не улетучится вся жидкость.
3. Лук порезать соломкой.
4. Выжать чеснок и добавить к грибам с маслом и обжарить 5 минут.
5. Деглазировать сливками, хорошо приправить, добавить плавленый сыр и тушить 5 минут.
6. Разогреть духовку до 190 градусов с вентилятором.
7. Когда соус будет готов – лазанью можно складывать слоями.
8. Сначала покрыть дно формы для запекания немного соуса. Затем чередовать слои листьев для лазаньи, грибного соуса и немного сыра друг на друга, а закончить толстым слоем сыра.
9. Накрыть лазанью алюминиевой фольгой или крышкой (иначе сыр будет слишком темным) и запекать примерно 30 минут. Затем запекать без крышки еще 5 минут, чтобы сыр хорошо подрумянился.
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