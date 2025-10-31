Бывают дни, когда хочется домашней пиццы, но совсем нет времени возиться с тестом. В таких случаях выручает быстрый рецепт пиццы без замешивания – готовится всего за 25 минут, а результат получается не хуже, чем в классическом варианте. Основа мягкая, но слегка хрустящая по краям, а начинку можно выбрать любую – из того, что есть в холодильнике. Это идеальный вариант для сытного ужина или перекуса, который понравится всей семье.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы на ужин опубликована на странице polli cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт

соль – 1 ч.л.

мука – 200 г

молоко – 350 г

масло – 1 ч.л.

черный перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

ветчина, колбаса или сосиски – 150 г

твердый сыр – 150 г

красный болгарский перец – 1 шт.

кукуруза консервированная – 2 ст.л.

лук – 1 небольшой

итальянские травы или любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца с солью и черным перцем. Добавьте масло и хорошо перемешайте.

2. Всыпьте половину муки и влейте половину молока.

3. Размешайте до однородной консистенции без комочков.

4. Затем добавьте остальную муку и молоко, снова перемешайте – тесто должно быть жидким, похожим на густое блинное.

5. Подготовьте противень, застелите его пергаментом и вылейте тесто ровным слоем.

6. Сверху равномерно распределите начинку: колбасу или ветчину, нарезанный перец, лук, кукурузу. Посыпьте тертым сыром и итальянскими травами.

7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 25 минут, пока сыр не расплавится, а края не станут золотистыми.

8. Подавайте сразу, пока пицца еще горячая.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: