Быстрая пицца без вымешивания теста для ужина: готовится всего 25 минут
Бывают дни, когда хочется домашней пиццы, но совсем нет времени возиться с тестом. В таких случаях выручает быстрый рецепт пиццы без замешивания – готовится всего за 25 минут, а результат получается не хуже, чем в классическом варианте. Основа мягкая, но слегка хрустящая по краям, а начинку можно выбрать любую – из того, что есть в холодильнике. Это идеальный вариант для сытного ужина или перекуса, который понравится всей семье.
Идея приготовления вкусной домашней пиццы на ужин опубликована на странице polli cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 3 шт
- соль – 1 ч.л.
- мука – 200 г
- молоко – 350 г
- масло – 1 ч.л.
- черный перец – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- ветчина, колбаса или сосиски – 150 г
- твердый сыр – 150 г
- красный болгарский перец – 1 шт.
- кукуруза консервированная – 2 ст.л.
- лук – 1 небольшой
- итальянские травы или любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте яйца с солью и черным перцем. Добавьте масло и хорошо перемешайте.
2. Всыпьте половину муки и влейте половину молока.
3. Размешайте до однородной консистенции без комочков.
4. Затем добавьте остальную муку и молоко, снова перемешайте – тесто должно быть жидким, похожим на густое блинное.
5. Подготовьте противень, застелите его пергаментом и вылейте тесто ровным слоем.
6. Сверху равномерно распределите начинку: колбасу или ветчину, нарезанный перец, лук, кукурузу. Посыпьте тертым сыром и итальянскими травами.
7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 25 минут, пока сыр не расплавится, а края не станут золотистыми.
8. Подавайте сразу, пока пицца еще горячая.
