Быстрые конвертики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут
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Когда нужно быстро приготовить сытный завтрак, перекус или ужин, на помощь придут румяные конвертики из лаваша с творожной начинкой. Они готовятся буквально за 15 минут, а продукты для рецепта найдутся почти в каждом холодильнике. Хрустящий лаваш и нежная творожная начинка создают удачное сочетание вкусов, которое нравится и взрослым, и детям. Такое блюдо можно подавать как самостоятельное или дополнить свежими овощами и соусом.
Идея приготовления быстрых конвертиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 5% – 400 г
- твёрдый сыр – 100 г
- яйца – 2 шт.
- лаваш – 150 г
- укроп – по вкусу
- петрушка – по вкусу
- зеленый лук – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте творог, яйца и натертый твердый сыр.
2. Добавьте мелко нарезанный укроп, петрушку и зеленый лук. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной консистенции.
3. Лаваш нарежьте широкими полосками одинакового размера.
4. На край каждой полоски выложите порцию творожной начинки.
5. Заверните лаваш в виде треугольника или конвертика, чтобы начинка осталась внутри.
6. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и выложите заготовки.
7. Обжаривайте конвертики с обеих сторон на среднем огне до появления золотистой и хрустящей корочки.
8. Подавайте горячими, пока сырная начинка остается мягкой и ароматной.
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