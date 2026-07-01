Когда нужно быстро приготовить сытный завтрак, перекус или ужин, на помощь придут румяные конвертики из лаваша с творожной начинкой. Они готовятся буквально за 15 минут, а продукты для рецепта найдутся почти в каждом холодильнике. Хрустящий лаваш и нежная творожная начинка создают удачное сочетание вкусов, которое нравится и взрослым, и детям. Такое блюдо можно подавать как самостоятельное или дополнить свежими овощами и соусом.

Идея приготовления быстрых конвертиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5% – 400 г

твёрдый сыр – 100 г

яйца – 2 шт.

лаваш – 150 г

укроп – по вкусу

петрушка – по вкусу

зеленый лук – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте творог, яйца и натертый твердый сыр.

2. Добавьте мелко нарезанный укроп, петрушку и зеленый лук. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

3. Лаваш нарежьте широкими полосками одинакового размера.

4. На край каждой полоски выложите порцию творожной начинки.

5. Заверните лаваш в виде треугольника или конвертика, чтобы начинка осталась внутри.

6. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и выложите заготовки.

7. Обжаривайте конвертики с обеих сторон на среднем огне до появления золотистой и хрустящей корочки.

8. Подавайте горячими, пока сырная начинка остается мягкой и ароматной.

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