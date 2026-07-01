Быстрые конвертики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
456
Быстрые конвертики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут
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Когда нужно быстро приготовить сытный завтрак, перекус или ужин, на помощь придут румяные конвертики из лаваша с творожной начинкой. Они готовятся буквально за 15 минут, а продукты для рецепта найдутся почти в каждом холодильнике. Хрустящий лаваш и нежная творожная начинка создают удачное сочетание вкусов, которое нравится и взрослым, и детям. Такое блюдо можно подавать как самостоятельное или дополнить свежими овощами и соусом.

Идея приготовления быстрых конвертиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Быстрые конвертики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

Ингредиенты:

  • творог 5% – 400 г
  • твёрдый сыр – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • лаваш – 150 г
  • укроп – по вкусу
  • петрушка – по вкусу
  • зеленый лук – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Быстрые конвертики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

1. В глубокой миске смешайте творог, яйца и натертый твердый сыр.

2. Добавьте мелко нарезанный укроп, петрушку и зеленый лук. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Быстрые конвертики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

3. Лаваш нарежьте широкими полосками одинакового размера.

4. На край каждой полоски выложите порцию творожной начинки.

5. Заверните лаваш в виде треугольника или конвертика, чтобы начинка осталась внутри.

Быстрые конвертики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

6. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и выложите заготовки.

7. Обжаривайте конвертики с обеих сторон на среднем огне до появления золотистой и хрустящей корочки.

Быстрые конвертики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

8. Подавайте горячими, пока сырная начинка остается мягкой и ароматной.

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