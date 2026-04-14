Быстрые лаваши с сыром: готовятся максимум 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
Блюда из лаваша могут быть и вкусными, и полезными. Внутрь можно положить сырную начинку, а также добавить мясо и овощи. Затем просто пожарите все на сковородке.

Идея приготовления быстрых лавашей с сыром опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

  • цельнозерновые лаваши – 5 шт.
  • крем-сыр – 175 г
  • сыр гауда натертый) – 125 г
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • укроп – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • куриная грудка (готовая: жареная/запеченная)
  • яйца (по желанию)
  • овощи

Способ приготовления:

1. В миске смешать крем-сыр с натертой гаудой.

2. Добавить измельченный чеснок и укроп.

3. Все хорошо перемешать до однородной массы.

4. Каждый лаваш смазать сырной намазкой равномерно по всей поверхности.

5. Сложить лаваш пополам (как полумесяц).

6. Разогреть сковороду (без масла) и обжарить лаваши с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Готовый лаваш открыть и внутрь добавить куриную грудку.

8. По желанию добавить яйцо (вареное или поджаренное) и овощи.

