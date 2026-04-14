Блюда из лаваша могут быть и вкусными, и полезными. Внутрь можно положить сырную начинку, а также добавить мясо и овощи. Затем просто пожарите все на сковородке.

Идея приготовления быстрых лавашей с сыром опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

цельнозерновые лаваши – 5 шт.

крем-сыр – 175 г

сыр гауда натертый) – 125 г

чеснок – 1-2 зубчика

укроп – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

куриная грудка (готовая: жареная/запеченная)

яйца (по желанию)

овощи

Способ приготовления:

1. В миске смешать крем-сыр с натертой гаудой.

2. Добавить измельченный чеснок и укроп.

3. Все хорошо перемешать до однородной массы.

4. Каждый лаваш смазать сырной намазкой равномерно по всей поверхности.

5. Сложить лаваш пополам (как полумесяц).

6. Разогреть сковороду (без масла) и обжарить лаваши с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Готовый лаваш открыть и внутрь добавить куриную грудку.

8. По желанию добавить яйцо (вареное или поджаренное) и овощи.

