Быстрые лаваши с сыром: готовятся максимум 15 минут
Блюда из лаваша могут быть и вкусными, и полезными. Внутрь можно положить сырную начинку, а также добавить мясо и овощи. Затем просто пожарите все на сковородке.
Идея приготовления быстрых лавашей с сыром опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- цельнозерновые лаваши – 5 шт.
- крем-сыр – 175 г
- сыр гауда натертый) – 125 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- укроп – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- куриная грудка (готовая: жареная/запеченная)
- яйца (по желанию)
- овощи
Способ приготовления:
1. В миске смешать крем-сыр с натертой гаудой.
2. Добавить измельченный чеснок и укроп.
3. Все хорошо перемешать до однородной массы.
4. Каждый лаваш смазать сырной намазкой равномерно по всей поверхности.
5. Сложить лаваш пополам (как полумесяц).
6. Разогреть сковороду (без масла) и обжарить лаваши с обеих сторон до золотистой корочки.
7. Готовый лаваш открыть и внутрь добавить куриную грудку.
8. По желанию добавить яйцо (вареное или поджаренное) и овощи.
