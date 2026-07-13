Быстрые оладьи с помидорами и сыром: отличный вариант перекуса
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Если нужно быстро приготовить сытный завтрак или перекус, стоит обратить внимание на простые оладьи с помидорами и сыром. Они получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи и хорошо смакуют как в горячем, так и в охлажденном виде. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые часто есть в холодильнике. Такой рецепт пригодится, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних усилий.
Идея приготовления вкусных оладий с помидорами и твёрдым сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- варёные яйца – 3 шт.
- куриные яйца – 2 шт.
- натуральный йогурт – 300 г
- помидор – 150 г
- твёрдый сыр – 100 г
- цельнозерновая мука – 80 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- свежая зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Вареные яйца очистите и мелко нарежьте. Помидор также нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на крупной или средней терке.
2. В большой миске смешайте вареные яйца, сыр, помидоры и зелень.
3. Добавьте сырые яйца, натуральный йогурт, соль, специи и хорошо перемешайте.
4. Всыпьте цельнозерновую муку и разрыхлитель. Еще раз перемешайте до получения густой однородной массы без комочков.
5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
6. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи одинакового размера.
7. Жарьте под крышкой на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, пока оладьи не станут румяными и полностью не пропекутся.
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