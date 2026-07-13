Если нужно быстро приготовить сытный завтрак или перекус, стоит обратить внимание на простые оладьи с помидорами и сыром. Они получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи и хорошо смакуют как в горячем, так и в охлажденном виде. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые часто есть в холодильнике. Такой рецепт пригодится, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних усилий.

Идея приготовления вкусных оладий с помидорами и твёрдым сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

варёные яйца – 3 шт.

куриные яйца – 2 шт.

натуральный йогурт – 300 г

помидор – 150 г

твёрдый сыр – 100 г

цельнозерновая мука – 80 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

свежая зелень – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Вареные яйца очистите и мелко нарежьте. Помидор также нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на крупной или средней терке.

2. В большой миске смешайте вареные яйца, сыр, помидоры и зелень.

3. Добавьте сырые яйца, натуральный йогурт, соль, специи и хорошо перемешайте.

4. Всыпьте цельнозерновую муку и разрыхлитель. Еще раз перемешайте до получения густой однородной массы без комочков.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

6. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи одинакового размера.

7. Жарьте под крышкой на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, пока оладьи не станут румяными и полностью не пропекутся.

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