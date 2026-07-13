Быстрые оладьи с помидорами и сыром: отличный вариант перекуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
81
Рецепт оладок
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Если нужно быстро приготовить сытный завтрак или перекус, стоит обратить внимание на простые оладьи с помидорами и сыром. Они получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи и хорошо смакуют как в горячем, так и в охлажденном виде. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые часто есть в холодильнике. Такой рецепт пригодится, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних усилий.

Идея приготовления вкусных оладий с помидорами и твёрдым сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Быстрые оладьи с помидорами и сыром: отличный вариант перекуса

Ингредиенты:

  • варёные яйца – 3 шт.
  • куриные яйца – 2 шт.
  • натуральный йогурт – 300 г
  • помидор – 150 г
  • твёрдый сыр – 100 г
  • цельнозерновая мука – 80 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • свежая зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Быстрые оладьи с помидорами и сыром: отличный вариант перекуса

1. Вареные яйца очистите и мелко нарежьте. Помидор также нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на крупной или средней терке.

2. В большой миске смешайте вареные яйца, сыр, помидоры и зелень.

Быстрые оладьи с помидорами и сыром: отличный вариант перекуса

3. Добавьте сырые яйца, натуральный йогурт, соль, специи и хорошо перемешайте.

4. Всыпьте цельнозерновую муку и разрыхлитель. Еще раз перемешайте до получения густой однородной массы без комочков.

Быстрые оладьи с помидорами и сыром: отличный вариант перекуса

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

6. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи одинакового размера.

Быстрые оладьи с помидорами и сыром: отличный вариант перекуса

7. Жарьте под крышкой на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, пока оладьи не станут румяными и полностью не пропекутся.

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