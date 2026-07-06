Когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот, отличным выбором станут роллини из теста фило. Хрустящая корочка и нежная сырная начинка с зеленью делают эту закуску подходящей как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Готовится она очень быстро, а набор продуктов остаётся простым и доступным. Такие роллини вкусные как в горячем виде, так и после остывания.

Идея приготовления роллини с брынзой и шпинатом опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 200 г

брынза – 400 г

свежая зелень – 1 пучок

сливочное масло – 80 г

яйцо – 1 шт.

кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Достаньте тесто фило из морозильной камеры и оставьте его размораживаться при комнатной температуре примерно на 30 минут.

2. Мелко нарежьте зелень и смешайте её с брынзой до получения однородной начинки.

3. Растопите сливочное масло.

4. Каждый лист теста фило смажьте тонким слоем растопленного сливочного масла.

5. Выложите начинку с двух противоположных краев листа и заверните их к центру, формируя аккуратный рулет.

6. Переложите рулеты на противень, застеленный пергаментом.

7. Смажьте поверхность взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

8. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20-25 минут, пока выпечка не станет золотистой и хрустящей.

9. Подавайте роллини горячими или теплыми в качестве самостоятельной закуски или дополнения к салатам.

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