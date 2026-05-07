Быстрые рубленые котлеты из курицы на обед: добавьте сыр и помидоры
Когда хочется быстро приготовить что-то сытное на обед, рубленые куриные котлеты становятся одним из самых удачных вариантов. Они получаются сочными, ароматными и не требуют сложных ингредиентов. Особый вкус блюду добавляют сыр, свежие помидоры и сладкий перец. Такие котлеты хорошо сочетаются как горячими, так и теплыми. Подавать их можно с картофельным пюре, рисом или легким овощным салатом.
Идея приготовления сочных рубленых котлет на обед опубликована на странице фудблогера polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- сладкий перец – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- твердый сыр – 100 г
- яйцо – 1 шт
- мука – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Нарежьте куриное филе маленькими кубиками и переложите в глубокую миску.
2. Мелко нарежьте сладкий перец и помидор. Если помидор очень сочный, уберите лишнюю жидкость, чтобы масса не была слишком жидкой.
3. Натрите твердый сыр на крупной терке и добавьте к мясу и овощам.
4. Вбейте яйцо, добавьте муку, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородной массы.
5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой, формируя котлеты.
6. Жарьте на невысоком огне по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки и полной готовности мяса.
7. Готовые рубленые котлеты подавайте горячими. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, свежими овощами или легким салатом.
