Когда хочется быстро приготовить что-то сытное на обед, рубленые куриные котлеты становятся одним из самых удачных вариантов. Они получаются сочными, ароматными и не требуют сложных ингредиентов. Особый вкус блюду добавляют сыр, свежие помидоры и сладкий перец. Такие котлеты хорошо сочетаются как горячими, так и теплыми. Подавать их можно с картофельным пюре, рисом или легким овощным салатом.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

сладкий перец – 1 шт.

помидор – 1 шт.

твердый сыр – 100 г

яйцо – 1 шт

мука – 2 ст.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе маленькими кубиками и переложите в глубокую миску.

2. Мелко нарежьте сладкий перец и помидор. Если помидор очень сочный, уберите лишнюю жидкость, чтобы масса не была слишком жидкой.

3. Натрите твердый сыр на крупной терке и добавьте к мясу и овощам.

4. Вбейте яйцо, добавьте муку, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородной массы.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой, формируя котлеты.

6. Жарьте на невысоком огне по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки и полной готовности мяса.

7. Готовые рубленые котлеты подавайте горячими. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, свежими овощами или легким салатом.

