Быстрые рулетики из лаваша и фарша: готовятся элементарно
Рулетики из лаваша с мясной начинкой – это быстрое блюдо, которое легко приготовить даже после рабочего дня. Оно не требует сложных ингредиентов, но получается сытным и вкусным. Такой вариант подойдет как для ужина, так и для перекуса. Лаваш хорошо держит форму, а начинка остается сочной. Главное – правильно свернуть рулет и запечь до румяности.
Идея приготовления сытных рулетиков из лаваша с фаршем опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 листа
- фарш – 400 г
- сыр твердый – 100 г
- помидор – 1 шт.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- кетчуп – 2 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 30 мл.
Способ приготовления:
1. Подготовьте начинку: переложите фарш в миску, добавьте соль, специи, измельченную зелень и мелко нарезанный помидор. Хорошо перемешайте до однородности.
2. Разложите первый лист лаваша на рабочей поверхности. Смешайте кетчуп с майонезом и равномерно смажьте основу. Накройте вторым листом лаваша, чтобы рулет был более плотным.
3. Выложите подготовленный фарш на лаваш и равномерно распределите по всей поверхности. Сверху посыпьте натертым твердым сыром.
4. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет. Нарежьте его на порционные кусочки и выложите в форму для запекания.
5. Взбейте яйцо с молоком до однородной массы. Смажьте этой смесью рулетики, чтобы они во время запекания приобрели аппетитную корочку.
6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 30-40 минут до готовности. Подавайте горячими – так блюдо будет наиболее сочным и ароматным.
