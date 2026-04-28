Быстрые рулетики из лаваша и фарша: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
225
Рулетики из лаваша с мясной начинкой – это быстрое блюдо, которое легко приготовить даже после рабочего дня. Оно не требует сложных ингредиентов, но получается сытным и вкусным. Такой вариант подойдет как для ужина, так и для перекуса. Лаваш хорошо держит форму, а начинка остается сочной. Главное – правильно свернуть рулет и запечь до румяности.

Идея приготовления сытных рулетиков из лаваша с фаршем опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 листа
  • фарш – 400 г
  • сыр твердый – 100 г
  • помидор – 1 шт.
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • кетчуп – 2 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Подготовьте начинку: переложите фарш в миску, добавьте соль, специи, измельченную зелень и мелко нарезанный помидор. Хорошо перемешайте до однородности.

2. Разложите первый лист лаваша на рабочей поверхности. Смешайте кетчуп с майонезом и равномерно смажьте основу. Накройте вторым листом лаваша, чтобы рулет был более плотным.

3. Выложите подготовленный фарш на лаваш и равномерно распределите по всей поверхности. Сверху посыпьте натертым твердым сыром.

4. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет. Нарежьте его на порционные кусочки и выложите в форму для запекания.

5. Взбейте яйцо с молоком до однородной массы. Смажьте этой смесью рулетики, чтобы они во время запекания приобрели аппетитную корочку.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 30-40 минут до готовности. Подавайте горячими – так блюдо будет наиболее сочным и ароматным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

